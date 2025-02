カンニング竹山 キレるときのコツは？「自分の魂の言葉を出す」「遠慮なんか一切しない」ラジオドラマ『安部礼司』で明かす

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。2月9日(日)放送のタイトルは「バレンタインにキレる!? カンニング竹山課長登場!」。スペシャルゲストとしてお笑い芸人・カンニング竹山さん。本番組2度目の登場となる竹山さんがラジオドラマへの出演を振り返り、“キレ方のコツ”や毎年恒例のトークライブ「放送禁止」などについて語りました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。この世はまさにストレス社会。顔や声には出せないけれど、あれやこれや毎日キレそうなことも。バレンタイン直前の大日本ジェネラルでは、チョコレートを巡って社内がソワソワ。自信が持てない部下に、カンニング竹山演じる竹山課長は……。番組エンディングで竹山さんは、今回のラジオドラマ出演について「やっぱり気持ちいいですね。今はなかなか、こうやってテレビやラジオで思いっきりキレることができない時代ですからね。スッキリしました」と振り返ります。続けて、安部礼司からの「僕みたいなサラリーマンでもキレるときは、キレたほうが良い?」という質問に対しては、「みんなが遠慮しながら生きている世の中。ストレスも溜まるんですよ。だから、どこかで1回、『バカヤロー!』と言ってもいい気がしますよ」とコメント。キレるときの“コツ”を問われた竹山さんは、「キレるときは自分の魂の言葉を出すだけです。遠慮なんか一切しない。1回、思い切りぶつけていく」とアドバイスを送りました。最後に、“安部礼司世代”のリスナーに向けて「みなさん、いろいろストレスが溜まる現代社会ですが、たまには『バカヤロー!』とキレてみても、いいんじゃないでしょうか。その代わり、タイミングは間違えないでくださいね」と呼びかけました。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/