IOが5thアルバム今春リリース発表、日本武道館ワンマンライブ開催も

ラッパーIOが、2025年春に5枚目となるアルバム『JUST ALBUM』をリリースすることを発表した。

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同作品にはVALLAD presents ”RYDE ROMANCE”にて披露された新曲「1942」も収録予定。

また、同作品を引っ提げての日本武道館単独公演「JUST SHOW」の開催も同じく発表、2月13日20時より特典DVD『IO IN THE DAY Vol.1』付きチケット最速先行が開始となった。特典は最速先行当選者限定となる。なお本公演は盟友・山田健人が総合演出を手掛ける。

＜ライブ情報＞

単独公演「JUST SHOW」

2025年7月16日（水）日本武道館

時間：Open 18:00 Start 19:00

チケットinfo

購入URL https://eplus.jp/io-justlive/

特典DVD付き最速先行受付期間: 2/13(木) 20:00～2/24(金) 23:59

チケット価格: 全席指定 ¥10000（税込）

※特典DVDは最速先行当選者のみが対象

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

IO Instagram：https://www.instagram.com/iointheday/