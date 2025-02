Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「今まで大丈夫だったのに…」最近起こった“ちょっとした変化”とは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。この記事では、2月10日(月)の放送内容を紹介します。大森:何か最新情報あれば! りょうちゃん(藤澤)!藤澤:そうですね……最近、今まで大丈夫だったのに「あっ! これ食べて次の日ちょっと胃が疲れちゃうんだ」みたいなことが増えてきました。大森:あっ、ぜんぜんそういうことじゃなくて……新曲「ダーリン」を1月20日に配信リリースしたよ、とか(笑)。藤澤:あっ(笑)!若井:急にプライベートな(笑)。藤澤:冒頭からこんなことあるんだ~(笑)。大森:では今夜も授業(放送)していきましょう!藤澤:あっ! もうすぐバレンタインデーじゃないですか?大森:ほんとですね! バレンタイン、どうですか? なんかいい思い出ありますか?藤澤:いい思い出ね! 小学生のときにありましたね!大森:“小惑星”のとき? 今は惑星になりましたもんね!藤澤:はい、惑星に(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/