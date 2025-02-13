ロッテは13日、4月2日・3日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）でキッズ向けランバイクレースイベントを開催することになったと発表した。

ランバイクとはペダルも補助輪もなく、地面を蹴って走る小さなランニングバイクで、2日ひよこカップ（初心者向け）、3日は1DAYレース（中・上級者向け。カスタマイズしたバイクでの参加可能）を予定している。事前申し込み制となっている。

また、この2日間では未就学児から小学生までで体重25kg以下の子供を対象にランバイク体験会も開催される。こちらは、当日イベント会場で申し込み。その他、詳細は球団公式ホームページ内イベント特設サイトにて。

▼ ランバイクレース「ちびっこのりだー」詳細

日程：4月2日（水） 10時00分～13時00分 ひよこカップ当日年齢が2歳～6歳対象（初級者向け）、4月3日（木） 10時00分～13時00分 1DAYレース当日年齢が4歳～9歳対象。（中・上級者向け。カスタマイズしたバイク参加可能）

開催場所：球場正面外周エリア

参加方法：事前申し込み制。球団公式ホームページからイベント特設サイトから申し込み

参加費：2月13日（木）～3月23日（日）に申し込みの方は4,500円、3月24日（月）～3月30日（日）申し込みの方は5,000円

※いずれもレースの参加費用とレース当日の試合観戦チケット（内野指定席フロア4おとな1枚＋こども1枚）を含んだ金額

▼ ランバイク体験会詳細

日程：4月2日（水）、3日（木） 13時00分～17時00分 未就学児から小学生までで体重25kg以下の子供を対象

開催場所：球場外周キッチンカーエリア

参加方法：当日会場にて申し込み

参加費：500円