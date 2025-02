YZERRが1stアルバム『Dark Hero』リリース、LEX、Awich、LANAら参加

2024年2月に東京ドーム公演にて解散したHIP HOPグルーブBAD HOPのメンバーであるYZERRが、1st ALBUM『Dark Hero』を2月12日にリリースした。

同作は13曲入りのアルバムで、参加アーティストとして、LEX、Awich、LANA、JP THE WAVY、¥ellow Bucks、eydenが名を連ねている。

<リリース情報>

YZERR

1st ALBUM『Dark Hero』

リリース⽇:2025年2⽉12⽇

参加アーティスト:LEX, Awich, LANA, JP THE WAVY, ¥ellow Bucks, eyden

https://linkco.re/G16tGbd5

=収録曲=

1. Dead Heat

prod by chrizbbeats

2. Dark Hero

prod by ZOT on the WAVE

3. カリスマfeat. LEX & Awich

prod Scufficer x Truckybeats

4. Uh huh feat. eyden

prod by Big Papito

5. 5 Star

prod by RIMAZI

6. Champain

prod by Chef ZG

7. Miss Luxury feat. LANA, JP THE WAVY & ¥ellow Bucks

prod by DJ PMX

8. Run

prod by GXSHA

9. もう⼀本

prod by haboo

10. 勝新太郎

prod by ineedmorebux

11. 上品な下品

prod by Dissan

12. Million Road

prod by Big Papito

13. South Side

prod by ineedmorebux