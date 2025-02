カプコンは、鬼武者シリーズ完全新作『鬼武者 Way of the Sword』最新トレーラー(1st トレーラー:主人公紹介)を公開した。

『鬼武者 Way of the Sword』は、瘴気に侵された江戸時代初期の「京都」を舞台にした剣戟アクションゲーム。プラットフォームはPlayStation 5(PS5)、Xbox Series X|S、Steam。物語の主人公は剣豪「宮本武蔵」で、名優・三船敏郎氏をフェイスモデルとして起用した。

公開された映像では、迫力のある攻撃を仕掛ける巨大な幻魔「百穢(びゃくえ)」との戦闘シーンをはじめ、主人公と幻魔たちが繰り広げる剣戟アクションシーンが多数収録されている。