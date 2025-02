乃木坂46井上和“先輩メンバー”を自宅に招待「遠藤さくらさんとは一緒にパンケーキを作りました！」当時のエピソードを語る

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。2月5日(水)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、井上の自宅に先輩メンバーが遊びに来たときのことを振り返りました。<リスナーからのメッセージ>「田村真佑さんと弓木奈於さん、遠藤さくらさんが、にゃん先生のお家に遊びに行ってテトさんを見せてもらったり、シチューやカレー、パンケーキを振る舞ってくれたことを話していました。特に真佑さんは『こんなに至れり尽くせりなお宅訪問ってあるの!?』と、にゃん先生の後輩力を絶賛していました! そのときのエピソードをにゃん先生目線でぜひ聞かせてほしいです!」井上:そうなんです! まゆたんさんと奈於ちゃんは、2人で我が家の(猫の)テトさんを見に来てくださったり、シチューを作ったりして、別日には遠藤さくらさんが来てくださって、カレーを作ったり、一緒にパンケーキを作りました! 結構お家に先輩が来てくれているんですよ。(まゆたんさんが)後輩力を絶賛してくださったんですけど、私“人を家に招く”っていうことをあまりしたことがなくて、逆に“何をしたらいいんだ!?”と思っていたんです(苦笑)。でも“やらなすぎるよりは、やりすぎのほうが絶対にいい!”と思って。なので、お迎えに行ったり、ご飯を作ったり、タクシーを呼んだり……いろいろしました(笑)!多分(最後に)人の家に遊びに行ったのが小学生の頃なんですけど、そのときに(相手の)お母さんがご飯を作って待っていてくれたんですよ。だから私も“ご飯を作って待ったほうがいいかな?”と思って、ご飯を用意したんですけど、それはどうやらノーマルじゃなかったらしいです(苦笑)。まゆたんさんと松尾(美佑)さんが「ベルク presents 乃木坂46の乃木坂に相談だ!」(TOKYO FM)をやられているじゃないですか、そのラジオを聴いて知りました。そのときに、松尾さんが「あまり人の家に行ったことがない」という話をされていたので、フラれる覚悟で言いますね……松尾さん! ぜひ井上和の家に来てください!! あと(賀喜)遥香さんも私の家に行きたいって言ってくださっているので、これからもたくさんお家にお呼びしたいなって思います!――またほかにも、3期生の与田祐希さんと井上の家で海鮮鍋を食べたエピソードも話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/