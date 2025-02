Mrs. GREEN APPLE藤澤＆若井が「すごい！」「良かった」と絶賛する新曲『ダーリン』MVのシーンとは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。2月3日(月)の放送では、1月20日に配信リリースされた新曲「ダーリン」のMV(ミュージックビデオ)について語りました。新曲「ダーリン」めっちゃ聴いています! MVもいっぱい観ています!! キャンドルの演出は大森Pのアイデアですか? キャンドルと花火の光の融合が神秘的で素敵でした!個人的には、水面が映る暗い洞窟のなかの部屋で、偽りの自分から本当の自分を出している感じがしました。他にも素敵な場面、好きな場面がたくさんあるMVです。これからもミセス先生の考察しがいがある素敵なMVを楽しみにしてます!大森:まずMVの構想的には、みんなゆったりとした白い服を着て、神秘的でありながらも、映像的にド派手なことをやりたいんです、っていう話は監督と僕がしていて。そこから、キャンドルとか花火とかのアイデアを監督さんからいただいて。監督の関(和亮)さんは、うちらの『TWELVE』(2016年1月リリースのアルバム)のアー写を撮ってもらったりとかしていたから。若井:昔からお世話になっているね。大森:そう。久々に担当してもらえて、僕はすごく嬉しかったんですけど。MVも何度でも観てほしいですよね!藤澤:うん!大森:MVはどこがお気に入りのシーンですか?若井:いっぱいあるよ! りょうちゃん(藤澤)はどう?藤澤:僕もいくつかあるんだけど……冒頭かな!大森:あそこさ、いいよね! すごく古典的な質感にしたいんだけど、映像ギミック的にCGとかじゃなくて「どうなってんの、これ?」っていうのをやりたいんです、っていう話をして。で、あの冒頭のシーン。いつの間にかりょうちゃんと若井がいるっていう。あれ、大変だったよね(笑)。藤澤:そう、あれCGじゃないんだよね!若井:ワンカットでね! ちゃんと途中から現れるから! りょうちゃんが。藤澤:すごいですよ!若井:よかったよ、あれ!大森:“すんっ”って、いつの間にかいるという。大森:俺は、カットされちゃったシーンなんだけど。外で若井とベンチに座って恋愛リアリティーショーの真似っこをするシーンが……。藤澤:それ、合間の時間でふざけてやっていただけだから(笑)!若井:あ、違うの? あれ(カメラ)回ってなかった!?大森:ツーショットタイムということで、初めて自分の気持ちをちゃんと伝えるという、高校生とかの恋愛リアリティーショーの真似をすごいちゃんと俺らはしていて、結構気持ち入っていたもんね!若井:ちゃんとやっていたのにね!藤澤:いや、違うのよ! それMVじゃない(笑)!大森:若井の恋愛リアリティーショーに対する解像度の高さに俺は感動したの(笑)。どんな話したんだっけ?若井:なんだっけな……「あのとき誘ってくれたのめっちゃ嬉しかった。今もつけてるよ、ミサンガ。作ってくれたやつ」みたいな(笑)。大森:で、俺は「えぇ……うれしい……」みたいなことをやって。藤澤:ちなみに僕はそれをスタジオで見ている人の役をやっていました(笑)。大森:“見届け人”ね!でもあれがなんか、入ってなかったなぁ。若井:入るかぁ!そんなん(笑)!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/