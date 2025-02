Mrs. GREEN APPLE若井「影に徹さない」「各々がしっかり前に出よう」新曲『ダーリン』のレコーディングで特にこだわった点とは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。2月3日(月)の放送では、1月20日に配信リリースされた新曲「ダーリン」のレコーディング裏話などについて語りました。大森:今回の新曲「ダーリン」は、「オフボーカル」とか「インストゥルメンタル」バージョンもあります。久々だよね! インストっていつぶり?『5』のインスト盤(※インストゥルメンタルアルバム『5-Instrumentals-』/2020年12月リリース)ぶりじゃない?若井:そうか!大森:だから、 2人(若井と藤澤)の息遣いみたいなものがじっくりと(聴ける)!若井:また違った視点で「ダーリン」を感じることができるのではと思います!大森:我々のレコーディングって、僕がデモを作って、そこからスタジオに入って「ああでもない」「こうでもない」っていう時間があって。で、まずオケ(伴奏)のREC(録音)をするんだよね。別日にボーカルRECをすることが多いんだけど、 そのオケがどれぐらい熱量を高くレコーディングできるかって、めちゃくちゃ大事じゃないですか。特にこだわった点はありますか?若井:スタジオで話したことは、“影に徹さない”みたいな。各々がしっかり前に出ようっていうのは話していたから、そこはすごく意識したかもね。ここはピアノが大事だから、どうこう……っていうのもそうなんだけど、そこだけじゃなくて、自分がそれぞれの「ダーリン」をちゃんと演奏とかに落とし込んだっていう感じはあったかもね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/