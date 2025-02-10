ネバヤン結成10周年を記念したツアー、東京追加公演と大阪公演追加販売決定

never young beachが、結成10周年を記念した「10th Anniversary Tour 2025」の東京追加公演と大阪公演追加販売の決定を発表した。
関連記事：never young beach安部勇磨が語る『ありがとう』の意味、ビートルズからの影響
結成10周年を迎えたネバヤンの全国8都市を巡るツアー「10th Anniversary Tour」。福岡、京都、岡山、大阪、東京がチケット即日完売をしたことを受け、東京の追加公演が決定した。また、大阪公演（大阪城野音）は指定席完売のため、後方立ち見エリアを開放することも発表。
チケットは2月10日より東京追加公演は、ぴあ先行受付を開始。大阪公演は各プレイガイドにて追加販売がスタートする。
＜ライブ情報＞
never young beach"10th Anniversary Tour 2025"
2025年3月8日（土）福岡｜DRUM LOGOS SOLD OUT
OPEN 17:30 / START 18:30
2025年3月20日（木）京都｜磔磔 SOLD OUT
OPEN 18:00 / START 18:30
2025年3月22日（土）岡山｜YEBISU YA PRO SOLD OUT
OPEN 17:30 / START 18:30
2025年4月9日（水）北海道｜SAPPORO FACTORY HALL
OPEN 18:30 / START 19:30
2025年4月18日（金）愛知｜NAGOYA DIAMOND HALL
OPEN 18:30 / START 19:30
2025年4月19日（土）大阪｜大阪城野外音楽堂 指定席 SOLD OUT
OPEN 17:00 / START 18:00
立ち見エリア追加販売
立見席：¥5000（ドリンク代別途 / 税込）※各プレイガイドにて追加販売
2025年4月28日（月）東京｜Zepp Diver City SOLD OUT
OPEN 18:00 / START 19:00
2025年5月10日（土）沖縄｜音市場
OPEN 18:00 / START 19:00
追加公演
2025年5月16日（金）東京｜SHIBUYA WWWX (EXTRA SHOW)
OPEN 18:00 / START 19:00
＜チケット＞
前売り：¥5500（ドリンク代別途 / 税込）
Under22：¥4000（ドリンク代別途 / 税込）
＜先行受付＞
期間：2月10日19:00〜2月17日23:59
https://w.pia.jp/t/neveryoungbeach-tour25/
お問合せ : WWWX 03-5458-7688
10th Anniversary Special Site
https://neveryoungbeach.jp/10thanniversary/
ぴあ
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=EA140011
ローソン
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=285016
イープラス
https://eplus.jp/sf/word/0000071616
主催：SMASH / JAILHOUSE / SMASH WEST / WESS / BEA / YUMEBANCHI / PM AGENCY
企画制作：BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.
official site ｜http://neveryoungbeach.jp