WANDS、最新曲「Shooting star」リリックビデオをプレミア公開

WANDSが、1月にリリースした新シングル「Shooting star」のLyric MVを2月8日(土)21時にプレミア公開することを発表した。

関連記事:WANDSが語る第5期のアイデンティティ「カウンター精神があるかもしれない」

「Shooting star」の映像は、1月にリリースされたシングルにスペシャルムービーとして収録されていたものの、一般公開されていたのはショート動画やSPOT映像のみ。TVアニメ「名探偵コナン」エンディングテーマとなっている今作には、オンエア当初より”歌詞が刺さる”とのコメントが多数寄せられており、そんな反響が寄せられる中、リリックビデオが改めて制作された。聴覚のみならず視覚も使って、楽曲の世界感をより深堀りする映像に注目が集まる。

WANDSは、「Shooting star」を収録した通算8枚目のオリジナルアルバム『TIME STEW』を3月26日にリリースし、4月からは、新潟、広島、香川と、初めて訪れる場所も含めた全9か所を巡るキャリア最大規模の全国ホールツアーに突入する。

<リリース情報>

WANDS

8th ALBUM『TIME STEW』

2025年3月26日(水)発売

=収録曲=(全形態共通)

1. 大胆 作詞:上原大史 作/編曲:柴崎浩 TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』テーマソング

2. 天使になんてなれなかった [WANDS第5期ver.] 作詞:上杉昇 作/編曲:柴崎浩

3. Shooting star 作詞:上原大史 作/編曲:柴崎浩 読売テレビ・日本テレビ系全国ネット「名探偵コナン」エンディングテーマ

4. WE ALL NEED LOVE 作詞:上原大史 作/編曲:柴崎浩

5. FLOWER [WANDS第5期ver.] 作詞:上杉昇 作/編曲:柴崎浩

6. リフレイン 作詞:上原大史 作/編曲:柴崎浩

初回限定盤A [CD+LIVE Blu-ray] GZCD-5017 6,930円(税込)/6,300円(税抜)

◇特典LIVE Blu-ray:

■LIVE at『Japan Anison&Rock Festival 2024』 ※音楽フェスでのライブアクトを全曲完全収録!

01. 錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう [WANDS第5期ver.]

02. We Will Never Give Up

03. 明日もし君が壊れても[WANDS第5期ver.]

04. 時の扉 [WANDS第5期ver.]

05. Secret Night ~ It's My Treat ~[WANDS第5期ver.]

06. 愛を語るより口づけをかわそう[WANDS第5期ver.]

07. RAISE INSIGHT

08. 愛を叫びたい

09. 真っ赤なLip

10. 大胆

11. 世界が終るまでは…[WANDS第5期ver.]

初回限定盤B [CD+LIVE CD] GZCD-5018 4,950円(税込)/4,500円(税抜)

特典LIVE CD:

■LIVE at『WANDER-LAND NEO「FANDS」MEETING 2023』 ※FC限定ライブの超貴重音源を全曲収録!

01. 恋せよ乙女

02. Just a Lonely Boy [WANDS第5期ver.]

03. 星のない空の下で

04. アイリメンバー U

05. DONT TRY SO HARD

06. 明日もし君が壊れても[WANDS第5期ver.]

07. 空へ向かう木のように

08. 抱き寄せ 高まる 君の体温と共に

09. 世界中の誰よりきっと[WANDS第5期ver.]

10. WONDER STORY

通常盤 [CD] GZCD-5019 2,530円(税込)/2,300円(税抜)

<ライブ情報>

「WANDS Live Tour 2025 〜TIME STEW〜」

2025年4月18日(金)【宮城県】仙台サンプラザホール

2025年4月22日(火)【北海道】カナモトホール (札幌市民ホール)

2025年4月25日(金)【新潟県】新潟県民会館 大ホール

2025年4月30日(水)【香川県】レクザムホール (香川県県民ホール) 大ホール

2025年5月2日(金)【福岡県】福岡サンパレス

2025年5月16日(金)【愛知県】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2025年5月19日(月)【大阪府】大阪国際会議場 グランキューブ大阪 メインホール

2025年5月21日(水)【広島県】広島上野学園ホール

2025年5月30日(金)【東京都】東京ガーデンシアター

チケット代金 全席指定 8,500円(税込)

※3歳以下入場不可/4歳以上はチケットが必要となります。

チケット一般発売 2025年2月15日(土) 10:00~

特設サイト:https://wands-official.jp/tour2025/