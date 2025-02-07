KOZZY IWAKAWA、音楽ルーツから現在までをレヴュー形式で魅せるイベント開催

「KOZZY IWAKAWA Rockin Valentines Friday Party 2025」が2025年2月14日（金）、下北沢Club Queにて開催される。
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1988年のデビューから”THE COLTS”、”ザ・マックショウ”からソロワークまで、ロックンロール音楽の世界線を縦横無尽に渡り歩く屈指のメロディ・メーカー、KOZZY IWAKAWAこと岩川浩二。本公演は、彼自身の音楽ルーツから現在までの集大成をレヴュー形式で一気に魅せるイベント。
今年1発目となる今回は、珠玉のソロ作品を中心にマックショウ〜コルツも織り交ぜた内容の毎年恒例バレンタインライブとなるとのこと。
＜ライブ情報＞
”KOZZY IWAKAWA Rockin Valentines Friday Party 2025"
2025年2月14日（金）下北沢Club Que
op 18:30 /st 19:30
adv ¥5,000+1D /door ¥5,500+1D / 配信¥3,500
出演：Kozzy Iwakawa Rockn Roll Revue / Akira (Luv-Enders) etc…
DJ：Yama-Chang & Johnny (The Colts) / TARO (CS1950) etc…
イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4252270001-P0030001P021001?P1=0175
配信 Streaming+ https://eplus.jp/sf/detail/4252470001-P0030001
（購入期間：1/14 19:00～2/20 18:00(視聴期限 23:59まで)