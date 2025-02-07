Jリーグは7日、登録選手の追加を公式サイト上で発表した。
今回、明治安田J1リーグで登録選手追加が完了したのは、名古屋グランパスに1年半ぶりの復帰を果たしたFWマテウス・カストロや、京都サンガF.C.に10年ぶりの復帰となるMF奥川雅也ら計11選手。J2ではジェフユナイテッド千葉に加入したGKホセ・スアレスや、2026シーズンからジュビロ磐田に加入内定している関西大学DF吉村瑠晟ら計3選手が、J3では栃木シティに加入したDFマテイ・ヨニッチら計5選手が登録選手追加されている。
登録選手追加が完了した選手は次の通り。
■明治安田J1リーグ
名古屋グランパス
FW マテウス・カストロ（背番号「10」）
京都サンガF.C.
MF 奥川雅也（背番号「29」）
MF 尹星俊（背番号「51」／2種）
FW 酒井滉生（背番号「52」／2種）
GK 本多敦（背番号「56」／2種）
ヴィッセル神戸
DF 松田陸（背番号「66」）
GK 亀田大河（2種）
MF 里見汰福（2種）
MF 瀬口大翔（2種）
DF 原蒼汰（2種）
FW 渡辺隼斗（2種）
■明治安田J2リーグ
いわきFC
MF 久永瑠音（背番号「34」）
ジェフユナイテッド千葉
GK ホセ・スアレス（背番号「19」）
ジュビロ磐田
DF 吉村瑠晟（背番号「67」）
■明治安田J3リーグ
栃木シティ
FW タオフィック・ジブリル（背番号「32」）
DF マテイ・ヨニッチ（背番号「42」）
FC大阪
MF 申東旻（背番号「29」）
GK 平吹楽（背番号「68」）
高知ユナイテッドSC
DF 福宮弘乃介（背番号「72」）