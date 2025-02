フジテレビの動画配信サービス・FODでは、香港映画『毒舌弁護人~正義への戦い~』を、8日0時から独占見放題配信する。

『毒舌弁護人~正義への戦い~』は、2023年の旧正月に合わせて公開され、正義が失われた法廷で、人々のために、香港のために、必死に戦う“毒舌弁護人”の姿を描いた作品。

監督は、香港のアカデミー賞と呼ばれる香港電影金像奨に、脚本を担当した作品が過去4度ノミネートされているジャック・ン。香港映画のヒットメーカーであるダンテ・ラム監督作品の数々や、2021年にはリョン・ロクマン監督の話題作『アニタ』でも脚本家として参加し、本作が監督デビュー作となった。

主演を務めた香港の国民的スター、ダヨ・ウォンは、近年主演した映画『棟篤特工(原題)』(18年)、『6人の食卓』(22年)などヒット作に連続で出演している。

中国本土の映画市場の急成長によって、ここ数年間で激動の社会変化を経験した香港市民は、“香港”という町に対する帰属意識が強くなっていると言われている。その勢いを体現し、“新記録”を生み出した本作の興行収入は、香港映画史上初の1億香港ドル(約17億円)を突破し、最終的に1.21億香港ドル(約22億円)を記録した。

■ストーリー

五十代の治安判事ラム・リョンソイは、新しい上司の気分を害したことで、職を失ってしまった。友人の勧めで、ラムは法廷弁護士として復活する。はじめて手掛けた事件は、複雑に見えない児童虐待事件であったが、事件は予想外の展開を見せ、ラム・リョンソイとパートナーの若い女性法廷弁護士のフォン・カークワンは、大きな権力闘争に巻き込まれる…。

【編集部MEMO】

(C)2022 Edko Films Limited, Irresistible Beta Limited, the Government of the Hong Kong Special Administrative Region. All Rights Reserved.