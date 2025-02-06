キセル、9枚目フルアルバム『観天望気』リリース決定

キセルが、9枚目となるフルアルバム『観天望気』を4月2日（水）にリリースすることを発表した。

昨年結成25周年を迎え、ホールを含むワンマンツアーを大盛況で終えたキセル。2017年の前作『The Blue Hour』以降からコロナ禍を経て始めた兄・辻村豪文のドラムや、弟・辻村友晴の自作した竹笛などの楽器に加え、近年のキセルには欠かせない野村卓史（Key）との3人編成でのライブで練り上げ完成させた珠玉の全10曲を収録した作品となる。

共同アレンジと共同プロデュースに野村卓史、ゲストに角銅真実（Vo、マリンバなど）、加藤雄一郎（クラリネット、Saxなど）を迎え、録音とミックスエンジニアを内田直之が担当。ジャケットはキセルのアルバムを多く手がける内田松里の描き下ろし。

また、リリース記念ワンマンツアー『Kicell New Album「観天望気」Release Tour』が4月12日岡山よりスタートして全6公演を行う予定。チケットは現在発売中。

＜リリース情報＞

キセル

『観天望気』

発売日：2025年4月2日(水)

CD販売価格：3000円+税

=収録曲=

1. 偶々

2. わたしは知らない

3. 春隣

4. 壁画の頃

5. 草葉の陰まで

6. 卯月の夜半

7. 楽しい明日

8. たくさんのふしぎ

9. 観天望気

10. 縁歌

Produced & Arranged by Kicell & Takuji Nomura

Recorded by Naoyuki Uchida at STUDIO Dede & Makisato lab.

Mixed by Naoyuki Uchida at Makisato lab.

Illustration by Matsuri Uchida

Art Direction & Designed by Yasuko Ishimori

＜ライブ情報＞

『Kicell New Album「観天望気」Release Tour』

2025年

4月12日（土）岡山・城下公会堂 in KOTYAE

4月13日（日）福岡ROOMS

4月19日（土）名古屋TOKUZO

4月20日（日）梅田SHANGRI-LA

5月30日（金）渋谷クラブクアトロ

6月15日（日）京都・磔磔

TICKET

一般: ¥5,500 / 学割・身障者割: ¥3,500（全自由）

企画／制作：SMASH / カクバリズム

https://kakubarhythm.com/live/kicell

Web Site: http://nidan-bed.com/