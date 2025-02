Tommy february6とTommy heavenly6、1stアルバムを初アナログ盤同時リリース

2002年にリリースされ、オリコン2週連続1位を獲得、累計80万枚を売り上げた大ヒット曲「EVERYDAY AT THE BUS STOP」を収録した1stアルバム『Tommy february6』と、2004年にリリースされ、現在も話題の絶えない映画『下妻物語』のオリジナルテーマソング「Hey my friend」を収録した1stアルバム『Tommy heavenly6』が、アナログ盤として2作同時にリリースされる。

それぞれのジャケットは、発売当時のCDパッケージデザインをアナログレコードサイズ(約310mm)に大型化。レコードは2枚組LP仕様で、45回転、180gの重量盤となっており、高音質の永久保存版となる。

世界的な「Y2K」ブームの中、2024年からTikTokやYouTubeでTommy february6とTommy heavenly6の楽曲が世界的にバズを巻き起こしている。2月6日正午には、Tommyの誕生日を記念して、公式YouTubeチャンネルで24時間のミュージックビデオ生配信が実施された。配信中は、視聴者がチャットで祝福のコメントを書き込むことも可能だった。

<リリース情報>

Tommy february6

タイトル:Tommy february⁶(2枚組)

発売日:2025/7/16

価格:6800(税込)

完全生産限定盤

=収録曲=

01. T.O.M.M.Y

02. EVERYDAY AT THE BUS STOP

03.トミーフェブラッテ、マカロン。

04. Bloomin'!

05. HEY BAD BOY

06. KISS_ ONE MORE TIME

07. WHERE ARE YOU? "MY HERO"

08. WALK AWAY FROM YOU MY BABE

09. 恋は眠らない

10. Can't take my eyes off of you

11. I'LL BE YOUR ANGEL

12. ★CANDY POP IN LOVE★

https://Tommyfebruary6.lnk.to/Tommyfebruary6_Vinyl

Tommy heavenly6

タイトル:Tommy heavenly⁶(2枚組)

発売日:2025/7/16

価格:6800(税込)

完全生産限定盤

=収録曲=

01. 2Bfree

02. Ready?

03. Wait till I can dream

04. fell in love with you

05. Wanna be your idol

06. +gothic Pink+

07. Swear

08. Lost my pieces

09. GIMME ALL OF YOUR LOVE !!

10. LCDD

11. Hey my friend

https://Tommyheavenly6.lnk.to/Tommyheavenly6_Vinyl

Tommy february6 オフィシャルサイト https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tommyfebruary6/

Tommy heavenly6 オフィシャルサイト https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tommyheavenly6/