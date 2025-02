自転車事故の「約6割」が交差点で起きている？ 出会い頭での衝突が最多

こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO/月曜~火曜)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin/水曜~金曜)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎週月曜日は、クイズで交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」をオンエア。安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)通称“アンゼン先生”が出題する「交通安全にまつわるクイズ」に生徒(番組リスナー)が解答します。2月3日(月)の放送は、クイズ「自転車乗用中、信号機がない交差点へ出る際、一時停止線があっても、自転車はそのまま出ていい? ○か×か?」を出題しました。自転車乗用中、信号機がない交差点へ出る際、一時停止線があっても、自転車はそのまま出ていい? ○か×か?自転車でも、一時停止線は止まらなくてはいけません。警察庁の発表によると、令和4年には自転車事故の約6割が交差点で起こっています。交差点付近も含めると約7割となり、データから見ても、交差点で事故が起きやすいことがわかります。また、「自転車」対「自動車」では出会い頭での衝突が最も多く、自転車乗用者が死亡・重傷となったケースでは、その約4分の3で自転車側にも交通違反があったことがわかっています。具体的には、一時不停止や安全不確認といったルールが守られていないケースが多いです。交差点を通行する時は、周囲に注意を払い、停止線のある交差点ではしっかり一時停止し、左右の安全確認をしっかりおこなうようにしましょう。監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会----------------------------------------------------<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/