新しい学校のリーダーズSUZUKA「わしら中2からおってさ…」ふとした瞬間に“大人だな”と感じることは？

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。1月29日(水)の放送では、「大人を感じた瞬間」を語り合いました。RIN:友達が車を運転できるようになって、私は助手席担当だけど、車に乗って出かけたりするのは大人になったなって感じる。SUZUKA:RINちゃん、助手席(に座っての道案内が)上手やもんね。MIZYU:助手のプロ。RIN:たしかに普段もリーダーズのみんなと車に乗っていても助手席担当が多い。SUZUKA:わしが大人になったなって感じたのは、4人で「乾杯〜!」ができたとき。わしら中2からおってさ、4人でお酒を持って「乾杯〜!」とかって、それこそワールドツアー中とかさ。フォトグラファーのリンジって子が、すごい面白いマルガリータを作ってくれるんですけど、それをMIZYUと私でね。MIZYU:大人じゃないとできないよ。今まではそんなのはなかったね。みんなで大戸屋(和食チェーン店)に行って帰るぐらいしかなかった。SUZUKA:懐かしい。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/