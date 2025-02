新しい学校のリーダーズSUZUKA「300人、入るか・入らないかぐらいのキャパで…」ライブハウスで活動していた当時の思い出を語る

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。1月28日(火)の放送では、2025年の目標を発表する「Kakizome(書き初め)」の授業(放送)をおこないました。MIZYU:今年の目標的なもの、なんでもいいですが、それぞれ書き初めていきたいと思います。SCHOOL OF LOCK!の新年の恒例授業になってるみたい。我々は初参加です。RIN:小学校の冬休みの宿題とかでさ、書き初めがあったじゃない。あれって書くものは決まってたけどさ、自分で意識を持って書くのって、大人になったからなのかな。SUZUKA:わしら、何年か前に渋谷CYCLONE(ライブハウス)とかでやってたとき。6、7年前ぐらいの時期に、300人入るか・入らないかみたいなキャパで、毎年なのか半年に1回ぐらいワンマンライブしててんな。そんときに合計200枚ぐらい4人で(習字を)書いて、会場中にバーッて貼って。空間自体を新しい学校のリーダーズの雰囲気にしてワンマンライブして、終わったらご自由にお持ち帰りくださいっていうスタイルでずっとやってんな。やから、毎回ワンマンのたびに、前日か前々日ぐらいから「習字の時間や!」言うてな、ひたすら書いてたよね。その時期さ、ファンの人たちさ、取るのに肩車とかしてさ、上のやつ取ったりしてたもんね。KANON:みんなほんとに仲良くしてたし、譲り合ってね。みんな書けました〜?SUZUKA:じゃあ、KANONさんから!KANON:私は「素」! 今年も素直に、自分らしく素で、人生を楽しみたいなという意味です。MIZYU:素晴らしいの「素」です。KANONは素直だよ? だから、すぐ寝ちゃうし、すぐ食べちゃうし、すぐ笑っちゃうし。SUZUKA:だから、どんなKANONちゃんの素直な姿でも、私たちは受け入れていきます。KANON:いい仲間だ。SUZUKA:じゃあRINさん。RIN:私はひらがなで「わ」。いろんな「わ」があるじゃないですか。今流れてるBGMのような、日本らしいレペゼンジャパンの「和」、そして青春日本代表の丸も「輪」。で、私たち10周年になりますけども、10の「0」も「輪」。初めて2桁に突入するからね。みんなとの輪をどんどん広げていけたらな、といういろんな意味を込めて「わ」にしました。KANON:いいこと言うや〜ん。MIZYU:私は「にんまりと青春」でございます。やっぱりもう、ずっと青春してたいんです。ただそれだけです。でも、去年はいっぱいライブして、にんまりどころじゃなかったの。ハッスルハッスル、メキメキバキバキ青春してたんだけど、今年はもっと作ることだったりとか、4人で作戦会議をする時間がいっぱい取れそうだから。ニヤニヤしながらいろんなもの作りをして、「ほら! どう?」って言いながらみなさんに放出していきたいなって思うので、にんまりと青春をしていきたいと思っております。RIN:素敵。SUZUKA:続いて私。「目からビーム 鼻からボーボー」です。KANON:絵が書いてあるんです。SUZUKA:絵なんですけど、一応今年も目をギンギンに、明るい未来に向かって、これ笑ってるんですけどね。大開放な年に、改めてね。大解放っていう感覚は常に人生のテーマではあるけど、自由に個性を発揮して、エネルギッシュに。今年もSUZUKAらしく生きれたらなと思います。MIZYU:みんな、それぞれっぽい書き初めだわ。この4人の力を合わせて進んでいきましょう。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/