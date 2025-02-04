千葉雄喜の新作シングルは「武道館」、同時に武道館単独公演先行開始

千葉雄喜が、新作シングル「武道館」を配信リリースした。
昨年2月に配信シングル「チーム友達」、12月にファーストアルバム『STAR』をリリースし、今年の7月3日（木）に初のワンマンライブ「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」を日本武道館で開催する千葉雄喜。デジタルシングル「武道館」の配信とともに千葉雄喜の公式YouTubeではオフィシャルオーディオも公開された。「武道館」の歌詞が字幕機能や概要欄でチェックできる。
今回の配信リリースと同時に、武道館公演のオフィシャル先行受付もスタートしている。
＜ライブ情報＞
千葉 雄喜 ― STAR LIVE
2025年7月3日（木）日本武道館
開場 17:30 ／ 開演 19:00
全席指定
前売料金 10000円（税込）
︎オフィシャル2次先行（先着） 受付URL https://l-tike.com/yukichiba/
受付期間: 2/4(火)0:00〜2/16(日)23:59
＜リリース情報＞
千葉雄喜
配信シングル「武道館」
2025年2月4日（火）リリース
千葉雄喜
配信アルバム『STAR』
配信中
=収録曲=
1. 一秒
2. イマガ
3. 新品無地T
4. 重てえ
5. 止まれん
6. ありのまま
7. 目立つ
8. 人の気
9. ハート絵文字
10. 踊りたくなる
11. パンパンなフロア
12. やりたきゃ
13. わかんない
All lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)
All songs produced by Koshy
Mixing by Leslie Brathwaite
Mastering by Colin Leonard (SING Mastering)