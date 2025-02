米津玄師、SUPER BEAVER、Vaundy、サザンオールスターズ…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（2月1日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。2月1日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(2月1日(土)付)を発表しました。初登場! 昨年は「羊文学 Hitsujibungaku ASIA TOUR 2024」を成功させた羊文学。今年4月には、アメリカ4都市をまわるツアー「Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025」が開催されます。先週1位から8ランクダウン↓ [Alexandros]は、1月28日(火)に愛知県・Zepp Nagoyaでおこなわれたライブ「WurtS LIVEHOUSE TOUR Ⅳ」にゲスト出演。そのライブでも同曲を披露しました。先週2位から6ランクダウン↓ 現在、全国ツアー『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を開催中。次は2月8日(土)、9日(日)に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでおこなわれます。先週6位から1ランクダウン↓ これで4週連続トップテン入り! 最近、キャンペーンで宮城県と北海道に行ったKTちゃん。宮城県では牛タン、北海道ではお寿司を食べたそうです。先週の3位から3ランクダウン↓ 幾田さんがボーカルをつとめているYOASOBIは、現在「YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025」を開催中。次回は、2月8日(土)、9日(日)に台北(台湾)でおこなわれます。先週7位から2ランクアップ↑ アニメ「SAKAMOTO DAYS」のオープニングテーマ。週刊誌「anan」No.2432のスペシャル・エディションの表紙には「SAKAMOTO DAYS」のキャラクターが登場しています。初登場! 1月24日(金)に配信リリースされた楽曲です。4月5日(土)、6日(日)には、結成20周年を記念した対バンライブ『自主企画「現場至上主義 2025」』をさいたまスーパーアリーナで開催。初日のゲストにはUVERworld、2日目のゲストにはTHE YELLOW MONKEYが出演します。先週17位から14ランクアップ↑ 1月22日(水)にリリースされたニューアルバム『HAPPY』に収録されている楽曲です。タイトルの「リアルタイムシンガーソングライター」は、ファーストアルバムのタイトルにも付けられたデビュー時からのキャッチコピーです。先週の9位から7ランクアップ↑ 1月22日(水)にリリースされた10枚目のオリジナルアルバム『4EVER』に収録されている楽曲です。現在、47都道府県ツアー「OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-」を開催中。2月1日(土)は、千葉県・柏PALOOZAでおこなわれました。そして、今週の第1位は……?初登場! 1月20日(月)に配信リリースされたデジタルシングル。同曲は、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』の主題歌です。――番組ではほかにも、ゲストパートにyamaさんが登場。WurtSさんとのコラボ曲「BURN」のお話などを伺いました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/