Mrs. GREEN APPLE大森元貴「現地の人たちにミセスの良さを広めてほしい！」スロベニアに留学するリスナーへお願い!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。1月27日(月)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介しました。(※この日は藤澤がお休みのため、大森と若井の2人でお届けしました)私は来月からスロベニアという国に1年間留学に行きます。「スロベニア」と伝えてピンと来ている人に出会ったことはありませんが、イタリアの横にあって、日本人の99%が行かないと言われている小さな国です。そしてつい先日、留学先の大学に通うスロベニア人の友達ができたのですが、なんと! ミセス先生のことを知っていたのです! 私のSNSを見て「君はMGAのファンなのかい? 僕もよく彼らの音楽を聴くよ」と言ってくれて、とてもびっくりしたと同時に、とっても嬉しかったです!10周年イヤーに日本にいられないのは悲しいですが、ヨーロッパの小さな国でもたくさん布教してたくさん愛を送って、MAGICAL 10 YEARSを盛り上げます!(19歳)若井:すごいね!大森:1年間見知らぬ地に行くってやべえですよ!若井:すごく勇気のいることだよね。大森:かっこいい! だから、スロベニアの現地の人たちにミセスの良さを広めてほしいですね!若井:また近況報告というかね!大森:うん、待ってます!番組では他にも、受験生の子を持つ父親からのメッセージを紹介する場面もありました。