日向坂46佐々木美玲「お別れだけれども明るくお別れしよう」卒業発表した一期生3人で歌う“ユニット曲”に込めた思いを語る

日向坂46の佐々木美玲、河田陽菜、富田鈴花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき!」(毎週金曜 11:30~11:55)。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに(?)脱線してしまう番組です。1月24日(金)の放送は、佐々木美玲が1月29日(水)リリースの13枚目シングル「卒業写真だけが知ってる」のジャケット写真の話や、佐々木美玲も参加するユニット曲「Instead of you」ついて語りました。佐々木:1月29日に、日向坂46の13枚目シングル「卒業写真だけが知ってる」が発売になります! 今回のジャケット写真のテーマは“SHINE IN THE SUN”! 太陽を持った日向坂46メンバーが空色のジオラマを照らすことで、前向きなことはもちろん、後ろ向きなことも明るく照らしてくれることを表現しています。これは、CDを持っただけで“SHINE IN THE SUN”ですね(笑)!(時間によって)太陽の色とか空の色って変わるじゃないですか、それを表現しているんですよ。また、私と佐々木久美が(初回仕様限定盤TYPE-Dの)ジャケット写真を担当しているんですけども、その写真では“午後2時くらいの明るい時間を照らす”そういうテーマで撮影させていただきました。ぜひゲットしてもらいたいです!そして、このシングルには佐々木久美、佐々木美玲、高瀬愛奈が参加するユニット曲「Instead of you」も収録されております。この曲は、卒業発表させていただいた3人で歌う“卒業ソング”になっておりまして、「お別れだけれども明るくお別れしよう」「これはサヨナラじゃない、未来への一歩だ」という曲になっております。ぜひ皆さんお楽しみに!<番組概要>番組名:ローソン presents 日向坂46のほっとひといき!パーソナリティ:日向坂46(佐々木美玲、河田陽菜、富田鈴花)放送日時:毎週金曜 11:30~11:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/hitoiki/