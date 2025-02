Mrs. GREEN APPLE大森元貴「お父さんの偉大さとか、どれだけ家族のことを思ってくれているかって…」思春期の娘との関係に悩む父親へエール

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。1月27日(月)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介しました。(※この日は藤澤がお休みのため、大森と若井の2人でお届けしました)私は思春期、反抗期、受験生の娘を持つ父です。私の言うことは「わかっているが、わかるわけにはいかん」という感じです。そんな娘は、私へのありがとうを言えません。でも、最近はミセスさんのLINEスタンプを使って「ありがとう」を言ってきます。なんだか、それでも少し嬉しくなってしまいました。そんな娘や受験生に応援メッセージを言っていただけたらありがたいです。(48歳)若井:こういうときって(ありがとうと)言えないんだよね! 近くにいるからこそ。大森:お父さんと娘さんっていうのもあると思うしね。若井:ちょっと恥ずかしいんだろうね!大森:もうちょっとしたら、絶対わかるでしょ! お父さんの偉大さとか、どれだけ家族のことを思ってくれているかって。あとちょっとの辛抱だと思いますが、お父様! 娘さんには、恥ずかしくても思ったときにちょこっと言っといたほうがいいことってたくさんあるぞ、ってことですね。若井:きっと今、受験を頑張れているのも、周りの家族とか支えてくれている人のおかげもあると思うから。それも糧にして、頑張ってください!番組では他にも、我が子の行動を案ずる母親にアドバイスを送る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/