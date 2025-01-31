ロッテは31日、本日からオンラインストアにて2025年春季キャンプ限定グッズの販売を開始したと発表した。
また、沖縄県石垣市、沖縄県糸満市、宮崎県都城市の各キャンプ地では、球場施設内にグッズ販売ブースが設けられ、明日2月1日（土）から販売する。デザインは2025年春季キャンプロゴとMARINESの「M」と沖縄をイメージしたイラストを掛け合わせた2種で展開し、計11商品がラインナップされている。
▼ 2025年春季キャンプ限定グッズ販売 場所・期間詳細
・2月1日（土）～16日（日）:石垣島中央運動公園野球場（メイン球場）前マリーンズグッズ販売ブース（「ISHIGAKI26」入会受付所隣）
・2月18日（火）～24日（月・祝）：西崎運動公園シンボルタワー前
・2月1日（土）～24日（月・祝）：都城市営野球場3塁側マリーンズグッズ販売ブース
※いずれもキャンプ休日の販売は行いません
▼ 2025春季キャンプ限定グッズ商品詳細
・Marines Practice 2025 BRRR '47 MVP DP Dark Gray x White（大人フリー55～61㎝）：5,500円
・ドライTシャツ（サイズ：S、M、L,XL、カラー：ブラック、ホワイト）：3,500円（ロゴ）、3,800円（Mトロピカル）
・ジュート＆キャンバストートバッグ：2,500円
・フェイスタオル：2,000円
・ハンドタオル（デザイン：ロゴ、Mトロピカル）：1,000円
・缶バッジ（デザイン：ロゴ、Mトロピカル）：300円
・星砂木製キーホルダー（カラー：ブルー、ピンク）：800円
・アクリルキーホルダー：600円
・巾着：1,200円
・シュシュ：2,400円
・3連リング付きアクリルカラビナ：2,000円
※全て税込
。※詳細はオンラインストアにて