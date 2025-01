アイピーフォーは、「けろけろけろっぴ×かえるのピクルス めじるしラバーチャーム」(300円)を1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売する。

「けろけろけろっぴ」と「かえるのピクルス」が夢のコラボレーション。仲良しなふたりがとってもかわいい限定アートです。 シリコンリング付きなので、傘やペットボトルなどのめじるしにも使える。シリコンリングを外して、ポーチに付けてもかわいい。

ラインアップは「あめの日もいっしょ」「ほっこり」「おさんぽ」「ゆったり」「あめの日けろっぴ」「あめの日ピクルス」の6種類。

あめの日もいっしょ

ほっこり

おさんぽ

ゆったり

あめの日けろっぴ

あめの日ピクルス

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655128

(C) 1994 NAKAJIMA CORPORATION