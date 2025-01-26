ソフトバンクは26日、春季キャンプメンバーを発表した。

有原航平、L.モイネロ、R.オスナ、D.ヘルナンデス、松本裕樹、近藤健介、山川穂高、今宮健太、中村晃、柳田悠岐、周東佑京は2月1日以降も自主トレを継続し、15日からのキャンプ合流予定。

▼ A組

【投手】

C.スチュワート Jr、上沢直之、津森宥紀、濵口遥大、又吉克樹、東浜巨、大津亮介、岩井俊介、尾形崇斗、杉山一樹、前田悠伍、伊藤優輔、大関友久、藤井皓哉、松本晴、前田純、大山凌、田浦文丸、上茶谷大河、木村光

【捕手】

渡邉陸、谷川原健太、海野隆司、盛島稜大

【内野手】

川瀬晃、J.ダウンズ、牧原大成、栗原陵矢、庄子雄大、井上朋也、リチャード、石塚綜一郎

【外野手】

正木智也、柳町達、笹川吉康、緒方理貢、川村友斗、佐藤航太

▼ B組

【投手】

村田賢一、板東湧梧、木村大成、大野稼頭央、岩崎峻典、宮里優吾、川口冬弥、大城真乃、A.アルメンタ、大竹風雅、井﨑燦志郎、岡田皓一朗、藤原大翔、山崎琢磨、張峻瑋、田上奏大、宮﨑颯、D.サルディ

【捕手】

嶺井博希、牧原巧汰、大友宗

【内野手】

廣瀨隆太、イヒネイツア、野村勇、藤野恵音、桑原秀侍、山下恭吾、西尾歩真

【外野手】

佐藤直樹、大泉周也、重松凱人、J.オスーナ

※上記以外の選手は、C組（筑後）またはリハビリ組

※参加選手は本日時点の予定。変更になる場合あり