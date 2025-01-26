ボーンマスに所属するブルキナファソ代表FWダンゴ・ワッタラが、同国史上初めてプレミアリーグでハットトリックを達成した選手となった。
ボーンマスは25日に行われたプレミアリーグ第23節で3位ノッティンガム・フォレストと対戦。ワッタラのハットトリックなど5－0の大勝で上位対決を制し、プレミアリーグで11戦無敗のクラブ記録を更新した。
ワッタラは同試合後、「初めてのハットトリック、勝利、そしてチームのためにとても嬉しい。チームにとって勝利は重要だった。（ハットトリックは）家族に捧げたい。彼らはいつも僕をサポートしてくれる。彼らはブルキナファソの家にいた。いつも僕の試合を見てくれている。試合前には毎回メールをして、背中を押してくれるんだ」と、チームの勝利に貢献したことへの喜びを示した。
なお、プレミアリーグでのハットトリック達成を国別に見ると、47カ国目の快挙となる。同リーグでハットトリックを最初に達成した各国選手たちは以下の通り。（※在籍クラブは達成当時）
▼フランス
エリック・カントナ（リーズ／1992年8月）
▼イングランド
マーク・ロビンズ（ノリッジ／1992年11月）
▼スコットランド
ジョン・ヘンドリー（ミドルズブラ／1992年12月）
▼ナイジェリア
エファン・エコク（ノリッジ／1993年9月）
▼ノルウェー
ヤン・オーゲ・フィヨルトフト（スウィンドン／1994年2月）
▼ウェールズ
ディーン・ソーンダース（アストン・ヴィラ／1994年2月）
▼ロシア
アンドレイ・カンチェルスキス（マンチェスター・ユナイテッド／1994年11月）
▼ジンバブエ
ピーター・ヌドロブ（コヴェントリー／1995年3月）
▼ガーナ
アンソニー・イエボア（リーズ／1995年4月）
▼セルビア（旧ユーゴスラビア）
サヴォ・ミロシェヴィッチ（アストン・ヴィラ／1995年12月）
▼イタリア
ファブリッツィオ・ラバネッリ （ミドルズブラ／1996年8月）
▼トリニダード・トバゴ
ドワイト・ヨーク（アストン・ヴィラ／1996年9月）
▼オランダ
デニス・ベルカンプ（アーセナル／1997年8月）
▼チェコ
パトリック・ベルゲル（リヴァプール／1997年10月）
▼ドイツ
ユルゲン・クリンスマン（トッテナム／1998年5月）
▼コスタリカ
パウロ・ワンチョペ（マンチェスター・シティ／2000年8月）
▼オーストラリア
マーク・ヴィドゥカ（リーズ／2000年11月）
▼アイルランド
ロビー・キーン（トッテナム／2003年1月）
▼スウェーデン
フレドリック・ユングベリ（アーセナル／2003年5月）
▼ジャマイカ
ケヴィン・リスビー（チャールトン／2003年9月）
▼アイスランド
エイドゥル・グジョンセン（チェルシー／2004年10月）
▼セネガル
アンリ・カマラ（ウィガン／2005年12月）
▼コートジボワール
ディディエ・ドログバ（チェルシー／2006年11月）
▼トーゴ
エマニュエル・アデバヨール（アーセナル／2007年9月）
▼ブルガリア
ディミタール・ベルバトフ（トッテナム／2007年12月）
▼パラグアイ
ロケ・サンタ・クルス（ブラックバーン／2007年12月）
▼ポルトガル
クリスティアーノ・ロナウド（マンチェスター・ユナイテッド／2008年1月）
▼スペイン
フェルナンド・トーレス（リヴァプール／2008年2月）
▼フィンランド
ミカエル・フォルセル（バーミンガム／2008年3月）
▼ブラジル
アフォンソ・アウヴェス（ミドルズブラ／2008年5月）
▼イスラエル
ヨッシ・ベナユン（リヴァプール／2009年9月）
▼アルゼンチン
カルロス・テベス（マンチェスター・シティ／2010年1月）
▼カメルーン
ソメン・チョイ（ウェスト・ブロムウィッチ／2011年5月）
▼ボスニア・ヘルツェゴビナ
エディン・ジェコ（マンチェスター・シティ／2011年8月）
▼アメリカ
クリント・デンプシー（フルアム／2012年1月）
▼ウルグアイ
ルイス・スアレス（リヴァプール／2012年4月）
▼日本
香川真司（マンチェスター・ユナイテッド／2013年3月）
▼ベルギー
クリスティアン・ベンテケ（アストン・ヴィラ／2013年4月）
▼コンゴ民主共和国
ヤニク・ボラシエ（クリスタル・パレス／2015年4月）
▼チリ
アレクシス・サンチェス（アーセナル／2015年9月）
▼アルジェリア
リヤド・マフレズ（レスター／2015年12月）
▼ベネズエラ
サロモン・ロンドン（ウェスト・ブロムウィッチ／2016年12月）
▼エジプト
モハメド・サラー（リヴァプール／2018年3月）
▼韓国
ソン・フンミン（トッテナム／2020年9月）
▼ガボン
ピエール・エメリク・オーバメヤン（アーセナル／2021年2月）
▼ニュージーランド
クリス・ウッド（バーンリー／2021年4月）
▼ブルキナファソ
ダンゴ・ワッタラ（ボーンマス／2025年1月）