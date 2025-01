Mrs. GREEN APPLE大森元貴「我々は変わらず、頑張って粛々と音楽を作るのみでございます！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。1月20日(月)の放送は、2024年の年末から2025年の年始までの活動を振り返りました。(※この日は藤澤が体調不良のため、大森と若井の2人でお届けしました)ミセス先生、「第66回輝く!日本レコード大賞」おめでとうございます! しかも2連覇でバンド初という、ものすごいことを果たされたこともおめでとうございます! プレッシャーもあったなかでの今年のレコ大だったと思いますが、そこで輝くパフォーマンスを楽しくできるミセス先生は最高です。最高のパフォーマンス、最高のライラック、最高のバンドです。こんなにも素晴らしいバンドを大好きでいられるのがとても誇らしいです。感動をありがとうございました!(16歳)若井:嬉しいです! 本当に!!大森:2連覇いただきまして……ものすごく大きい賞ですから。歴史ある偉大なステージに、まず1回でも立たせてもらうって時点ですごくありがたいんです。2年連続で最優秀賞をいただいて、しかも優秀賞でいうと3年連続なんですよね。若井:そうですね!「ダンスホール」(2022年)、「ケセラセラ」(2023年)、「ライラック」(2024年)と! 本当に背筋が伸びます!大森:本当にそう! 我々は変わらず、頑張って粛々と音楽を作るのみでございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/