日本サッカー協会（JFA）は24日、日本高校サッカー選抜候補、およびU－17日本高校サッカー選抜候補として選考合宿に臨むメンバーを発表した。

選考合宿は25日（土）から28日（火）の4日間に渡り、静岡県御殿場市で開催。期間中には東京国際大学や駒沢大学とのトレーニングマッチ、U－18選抜候補とU－17選抜候補による直接対決などが予定されている。U－18選抜候補は現在3年生の選手たち、U－17選抜候補は現在1、2年生の選手たちを中心に構成され、第103回全国高校サッカー選手権大会で活躍した選手たちも多く名を連ねた。

第103回全国高校サッカー選手権大会で7年ぶり2度目の優勝を果たした前橋育英からは、両チーム合わせて最多の9名がメンバー入り。PK戦の末に惜しくも優勝を逃した流通経済大柏からは合計7名が名を連ねた。

今回発表された日本高校サッカー選抜候補、U－17日本高校サッカー選抜候補のメンバーは下記の通り。

◼︎日本高校サッカー選抜候補

▼GK

藤原優希（前橋育英／3年）

藤間広希（矢板中央／3年）

加藤慶太（流通経済大柏／3年）

ギマラエス・ニコラス（市立船橋／3年）

▼DF

上原悠都（昌平／3年）

奈須琉世（流通経済大柏／3年）

佐藤夢真（流通経済大柏／3年）

岡部タリクカナイ颯斗（市立船橋／3年）

森奏（堀越／3年）

布施克真（日大藤沢／3年）

鵜澤浬（静岡学園／3年）

山禄涼平（東福岡／3年）

田中佑磨（佐賀東／3年）

五嶋夏生（大津／3年）

新垣陽盛（神村学園／3年）

▼MF

大内完介（尚志／3年）

黒沢佑晟（前橋育英／3年）

大谷湊斗（昌平／3年）

柚木創（流通経済大柏／3年）

砂押大翔（帝京／3年）

原星也（静岡学園／3年）

福本一太（阪南大高／3年）

神渡寿一（東福岡／3年）

畑拓海（大津／3年）

鈴木悠仁（神村学園／3年）

▼FW

佐藤耕太（前橋育英／3年）

オノノジュ慶吏（前橋育英／3年）

粕谷悠（流通経済大柏／3年）

山野春太（流通経済大柏／3年）

森田晃（帝京／3年）

加藤隆成（帝京大可児／3年）

山下景司（大津／3年）

大石脩斗（鹿児島城西／2年）

◼︎U－17日本高校サッカー選抜候補

▼GK

松田駿（青森山田／2年）

金沢楓（矢板中央／2年）

仲七璃（帝京長岡／1年）

有竹拓海（静岡学園／2年）

定本翼（名古屋／2年）

村上葵（大津／2年）

▼DF

大石蓮斗（札幌大谷／2年）

齊藤空人（鹿島学園／2年）

瀧口眞大（前橋育英／2年）

竹ノ谷優駕（前橋育英／2年）

篠崎健人（市立船橋／1年）

塩田航央（東海大相模／2年）

陶山響（桐光学園／2年）

萩原慶（桐光学園／1年）

咲本大（近畿大附属高／2年）

熊野俊典（米子北／1年）

村上慶（大津／2年）

中野陽斗（神村学園／2年）

▼MF

根木翔大（尚志／2年）

柴野快仁（前橋育英／2年）

白井誠也（前橋育英／2年）

平林尊琉（前橋育英／2年）

平野巧（矢板中央／2年）

安藤晃希（流通経済大柏／2年）

和食陽向（帝京長岡／1年）

山崎絢心（富士市立高／2年）

樺山文代志（興國／2年）

玉山煌稀（履正社／2年）

湯月哲大（米子北／2年）

万代大和（岡山学芸館／2年）

佐々木悠太（神村学園／2年）

福島和毅（神村学園／2年）

▼FW

小泉ハーディ（日体大柏／2年）

三鴨奏太（堀越／2年）

宮本周征（帝京／2年）

篠塚怜音（静岡学園／2年）

伊藤湊太（京都橘／2年）

若槻大雲（立正大淞南／2年）

大森風牙（高川学園／2年）

日髙元（神村学園／2年）