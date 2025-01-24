西武・渡部聖弥 (C)Kyodo News

　西武は24日、2月1日（土）から始まる春季キャンプの1軍、2軍・3軍参加選手を発表した。

　1軍、2軍・3軍の振り分けは以下の通り。

◆ 一軍南郷キャンプ

＜投手＞

上田大河、渡辺勇太朗、高橋光成、与座海人

隅田知一郎、佐藤隼輔、田村伊知郎、甲斐野央

山田陽翔、ボー・タカハシ、羽田慎之介、ウィンゲンター

今井達也、ラミレス、黒田将矢、平良海馬

豆田泰志、菅井信也、ロペス、黒木優太

＜野手＞

古賀悠斗、炭谷銀仁朗、柘植世那、牧野翔矢

児玉亮涼、外崎修汰、源田壮亮、佐藤龍世

山村崇嘉、平沢大河、セデーニョ、滝沢夏央

渡部健人、村田怜音、仲田慶介

渡部聖弥、ネビン、平沼翔太

西川愛也、長谷川信哉、モンテル

◆ 二軍・三軍高知キャンプ

＜投手＞

松本航、武内夏暉、糸川亮太、平井克典

青山美夏人、成田晴風、狩生聖真、杉山遥希

篠原響、中村祐太、水上由伸、浜屋将太

大曲錬、上間永遠、佐々木健、宮沢太成

井上広輝、三浦大輝、冨士大和、シンクレア

森脇亮介、川下将勲、木瀬翔太、佐藤爽

＜野手＞

龍山暖、古市尊、野田海人、是沢涼輔

斎藤大翔、山野辺翔、元山飛優、高松渡

古賀輝希、中村剛也、野村大樹、野村和輝

谷口朝陽、佐藤太陽、金子功児、川野涼多

福尾遥真

栗山巧、蛭間拓哉、古川雄大、松原聖弥

林冠臣、岸潤一郎、奥村光一、ガルシア

ラマル、仲三河優太、沢田遥斗、オケム

▼ 一軍南郷キャンプ

日程：2月1日～2月24日

休日：2月5日、10日、15日、20日

場所：南郷中央公園野球場

練習試合：

2月22日（土）13:00 vs斗山（南郷スタジアム）

2月23日（日）13:00 vsロッテジャイアンツ（南郷スタジアム）

2月26日（水）13:00 vs斗山（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

2月27日（木）13:00 vsロッテ（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

3月1日（土）13:00 vsソフトバンク（アイビースタジアム）

3月2日（日）12:30 vsオリックス（SOKKENスタジアム）

※2月25日（火）、28日（金）は休養日

▼ 二軍・三軍高知キャンプ

日程：2月1日～25日

休日：2月5日、10日、15日、20日

場所：春野総合運動公園野球場