「POP YOURS」¥ellow Bucks、JJJはじめ全27組の第一弾ラインナップ発表

5月24日（土）と5月25日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールで開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」の第一弾アーティストラインナップが発表された。
【画像】『POP YOURS 2024』ライブ写真（全87枚）
第一弾アーティストラインナップとして、5月24日（土）DAY 1のヘッドライナー¥ellow Bucks、5月25日（日）DAY 2のヘッドライナーJJJをはじめ、全27組が「POP YOURS」YouTubeチャンネルにて発表された。これまでと同様、両日のヘッドライナーのステージには特別な演出が用意される。「POP YOURS」は「2020年代のポップカルチャーとしてのヒップホップ」をテーマに、2022年に初開催し、今年で4回目を迎える。
同時に、チケットの最速先行予約の抽選受付がスタート。毎年人気のステージ至近の専用エリアでの観覧が可能な「ゴールドチケット」に加え、ストリートで高い支持を集めるファッションブランド「BlackEyePatch」とのスペシャルコラボTシャツ付きチケットが今年も登場。ゴールドチケットと限定Tシャツ付きチケットは枚数限定となる。限定TシャツのLOOKには、DAY1に出演する7、DAY2に出演するJin Doggがモデルを務めている。
また、今週末1月25日（土）、26日（日）には『POP YOURS 2024』の模様が『POP YOURS』YouTubeチャンネルにて再配信される。
＜配信情報＞
『POP YOURS 2024』再配信 （各日14:00-配信開始）
DAY 1 再配信リンク URL https://youtube.com/live/3HyC3Jak-q4
DAY 2 再配信リンク URL https://youtube.com/live/oWAH5a9NG4o
＜イベント情報＞
POP YOURS 2025
2025年5月24日（土）・5月25日（日）
時間：開場9:30 / 開演11:00
会場：幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
出演者：
DAY1：5月24日（土）
¥ellow Bucks
ANARCHY
BIM
Charlu
Jinmenusagi
JP THE WAVY
Kaneee
kZm
LANA
7
SEEDA
3House
Watson
and more
（AtoZ）
DAY2：5月25日（日）
JJJ
Bonbero
DADA
Daichi Yamamoto
Elle Teresa
Jin Dogg
Kohjiya
lil soft tennis
NENE
PUNPEE
STUTS on the WAVE
swetty
唾奇
Yo-Sea
and more
（A to Z）
チケット：
オフィシャル最速先行（※抽選制）
受付期間：1/23（木）21:00〜1/27（月）23:59
受付URL ローソンチケット： https://l-tike.com/popyours/
【1日券】
一般 ¥13,000（税込）
一般 / 限定Tシャツ付き ¥19,500（税込・Tシャツ送料込）
ゴールドチケット ￥24,000（税込）
ゴールドチケット / 限定Tシャツ付き ￥30,500（税込・Tシャツ送料込）
【2日通し券】
一般 ¥24,000（税込）
一般 / 限定Tシャツ付き ¥30,500（税込・Tシャツ送料込）
ゴールドチケット ¥46,000（税込）
ゴールドチケット /限定Tシャツ付き ￥52,500（税込・Tシャツ送料込）
《ゴールドチケット特典》
ステージ付近 専用エリア / 専用トイレ / 専用ドリンクレーン
※オールスタンディング
※枚数制限：お一人様4枚まで
※未就学児童入場不可
オフィシャルサイト：https://popyours.jp/