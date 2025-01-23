「POP YOURS」¥ellow Bucks、JJJはじめ全27組の第一弾ラインナップ発表

5月24日（土）と5月25日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールで開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」の第一弾アーティストラインナップが発表された。

【画像】『POP YOURS 2024』ライブ写真（全87枚）

第一弾アーティストラインナップとして、5月24日（土）DAY 1のヘッドライナー¥ellow Bucks、5月25日（日）DAY 2のヘッドライナーJJJをはじめ、全27組が「POP YOURS」YouTubeチャンネルにて発表された。これまでと同様、両日のヘッドライナーのステージには特別な演出が用意される。「POP YOURS」は「2020年代のポップカルチャーとしてのヒップホップ」をテーマに、2022年に初開催し、今年で4回目を迎える。

同時に、チケットの最速先行予約の抽選受付がスタート。毎年人気のステージ至近の専用エリアでの観覧が可能な「ゴールドチケット」に加え、ストリートで高い支持を集めるファッションブランド「BlackEyePatch」とのスペシャルコラボTシャツ付きチケットが今年も登場。ゴールドチケットと限定Tシャツ付きチケットは枚数限定となる。限定TシャツのLOOKには、DAY1に出演する7、DAY2に出演するJin Doggがモデルを務めている。

また、今週末1月25日（土）、26日（日）には『POP YOURS 2024』の模様が『POP YOURS』YouTubeチャンネルにて再配信される。

＜配信情報＞

『POP YOURS 2024』再配信 （各日14:00-配信開始）

DAY 1 再配信リンク URL https://youtube.com/live/3HyC3Jak-q4

DAY 2 再配信リンク URL https://youtube.com/live/oWAH5a9NG4o

＜イベント情報＞

POP YOURS 2025

2025年5月24日（土）・5月25日（日）

時間：開場9:30 / 開演11:00

会場：幕張メッセ国際展示場9〜11ホール

出演者：

DAY1：5月24日（土）

¥ellow Bucks

ANARCHY

BIM

Charlu

Jinmenusagi

JP THE WAVY

Kaneee

kZm

LANA

7

SEEDA

3House

Watson

and more

（AtoZ）

DAY2：5月25日（日）

JJJ

Bonbero

DADA

Daichi Yamamoto

Elle Teresa

Jin Dogg

Kohjiya

lil soft tennis

NENE

PUNPEE

STUTS on the WAVE

swetty

唾奇

Yo-Sea

and more

（A to Z）

チケット：

オフィシャル最速先行（※抽選制）

受付期間：1/23（木）21:00〜1/27（月）23:59

受付URL ローソンチケット： https://l-tike.com/popyours/

【1日券】

一般 ¥13,000（税込）

一般 / 限定Tシャツ付き ¥19,500（税込・Tシャツ送料込）

ゴールドチケット ￥24,000（税込）

ゴールドチケット / 限定Tシャツ付き ￥30,500（税込・Tシャツ送料込）

【2日通し券】

一般 ¥24,000（税込）

一般 / 限定Tシャツ付き ¥30,500（税込・Tシャツ送料込）

ゴールドチケット ¥46,000（税込）

ゴールドチケット /限定Tシャツ付き ￥52,500（税込・Tシャツ送料込）

《ゴールドチケット特典》

ステージ付近 専用エリア / 専用トイレ / 専用ドリンクレーン

※オールスタンディング

※枚数制限：お一人様4枚まで

※未就学児童入場不可

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/