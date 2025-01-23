広島は23日、2025年度「春季キャンプ」の参加メンバーを発表した。
春季キャンプ1軍・2軍の振り分けは以下の通り。
【日南キャンプ（天福球場）】
＜期間＞2025年2月1日（土）～2月11日(火・祝)
＜休日＞2月7日(金)
▼ 参加メンバー
＜投手＞
森浦、大瀬良、森翔平、常廣
森下、床田、栗林、黒原
益田、佐藤柳之介、滝田、高橋昂也
塹江、鈴木健矢、ドミンゲス、島内
松本竜也、河野、斉藤、アドゥワ誠
岡本、玉村、ハーン
＜捕手＞
坂倉将吾、持丸泰輝、清水叶人
＜内野手＞
矢野、小園、堂林、菊池
林、渡邉悠斗、韮澤、仲田
内田、山足、佐藤啓介、モンテロ、二俣
＜外野手＞
秋山翔吾、中村健人、末包昇大
田村俊介、ファビアン、中村奨成、中村貴浩
【春季 沖縄キャンプ（コザしんきんスタジアム）】
＜期間＞2025年2月13日（木）～2月26日(水)
＜休日＞ 2月12日(水)・17日(月)・21日(金)
＜参加メンバー＞未定
【 広島キャンプ（由宇練習場）】
＜期間＞2月1日（土）～2月6日（木）
【日南（東光寺/天福球場）キャンプ】
＜期間＞2月8日（土）～2月25日（火）
＜休日＞13日（木）・17日（月）・21日（金）
▼ 参加メンバー
＜投手＞
大道、中﨑、髙太一、ケムナ誠
赤塚、長谷部、遠藤、菊地ハルン
日高、杉田、小船、辻大雅
竹下、杉原、小林樹斗、デロスサントス
＜捕手＞
會澤翼、石原貴規、磯村嘉孝
髙木翔斗、安竹俊喜
＜内野手＞
羽月、上本、田中広輔
佐々木泰、前川誠太、M.ラミレス、メヒア
＜外野手＞
野間、宇草、松山、久保
大盛、名原、N.ロベルト