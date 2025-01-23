広島・新井監督

　広島は23日、2025年度「春季キャンプ」の参加メンバーを発表した。

　春季キャンプ1軍・2軍の振り分けは以下の通り。

【日南キャンプ（天福球場）】

＜期間＞2025年2月1日（土）～2月11日(火・祝)

＜休日＞2月7日(金)

▼ 参加メンバー

＜投手＞

森浦、大瀬良、森翔平、常廣

森下、床田、栗林、黒原

益田、佐藤柳之介、滝田、高橋昂也

塹江、鈴木健矢、ドミンゲス、島内

松本竜也、河野、斉藤、アドゥワ誠

岡本、玉村、ハーン

＜捕手＞

坂倉将吾、持丸泰輝、清水叶人

＜内野手＞

矢野、小園、堂林、菊池

林、渡邉悠斗、韮澤、仲田

内田、山足、佐藤啓介、モンテロ、二俣

＜外野手＞

秋山翔吾、中村健人、末包昇大

田村俊介、ファビアン、中村奨成、中村貴浩

【春季 沖縄キャンプ（コザしんきんスタジアム）】

＜期間＞2025年2月13日（木）～2月26日(水)　

＜休日＞　2月12日(水)・17日(月)・21日(金)

＜参加メンバー＞未定

【 広島キャンプ（由宇練習場）】

＜期間＞2月1日（土）～2月6日（木）

【日南（東光寺/天福球場）キャンプ】

＜期間＞2月8日（土）～2月25日（火）

＜休日＞13日（木）・17日（月）・21日（金）

▼ 参加メンバー

＜投手＞

大道、中﨑、髙太一、ケムナ誠

赤塚、長谷部、遠藤、菊地ハルン

日高、杉田、小船、辻大雅

竹下、杉原、小林樹斗、デロスサントス

＜捕手＞

會澤翼、石原貴規、磯村嘉孝

髙木翔斗、安竹俊喜

＜内野手＞

羽月、上本、田中広輔

佐々木泰、前川誠太、M.ラミレス、メヒア

＜外野手＞

野間、宇草、松山、久保

大盛、名原、N.ロベルト