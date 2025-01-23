ロッテは23日、2025年春季キャンプの参加メンバーを発表した。メンバーは以下の通り。
◆ 2025年春季キャンプの参加メンバー
■ 石垣島組 石垣市中央公園野球場
【投手】
石川歩、小島、種市、二木
石川柊太、菊地、八木、高野脩汰
田中晴也、坂本、小野、サモンズ
鈴木、中村稔弥、木村、中森
早坂、横山、ゲレーロ、田中楓基
秋山、中村亮太、永島田、武内
【捕手】
松川、佐藤、寺地
【内野手】
友杉、藤岡、中村奨吾、上田
石垣、宮崎、立松、小川、茶谷
【外野手】
藤原、西川、髙部、愛斗
山口、山本、和田
■ 宮崎県都城組 都城市営野球場
【投手】
澤村、美馬、唐川、東妻
西野、廣畑、大谷、西村
一條、岩下、益田、河村
坂井、廣池、澤田、国吉
本前、森、吉川、茨木、長島
【捕手】
田村、植田、柿沼、富山
【内野手】
池田、安田、大下、金田
ソト、勝又、谷村、松石
【外野手】
荻野、角中、ポランコ、石川慎吾
岡、髙野光海、藤田、マーティン
※ソト、ポランコは途中合流予定
◆ 2025年春季キャンプの日程
▼ 石垣島
場所：石垣市中央公園野球場
日程：2月1日（土）～2月16日（日）（休日 6、12日）
▼ 沖縄県糸満
場所：糸満市西崎総合運動公園
日程：2月18日（火）～2月24日（月（休日 21日）
▼ 宮崎
場所：都城市営野球場
日程：2月1日（土）～2月24日（月）（休日 4.8.12.17.21日）