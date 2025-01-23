ロッテ・吉井理人監督 (C) Kyodo News

　ロッテは23日、2025年春季キャンプの参加メンバーを発表した。メンバーは以下の通り。

◆ 2025年春季キャンプの参加メンバー

■ 石垣島組　石垣市中央公園野球場

【投手】

石川歩、小島、種市、二木

石川柊太、菊地、八木、高野脩汰

田中晴也、坂本、小野、サモンズ

鈴木、中村稔弥、木村、中森

早坂、横山、ゲレーロ、田中楓基

秋山、中村亮太、永島田、武内

【捕手】

松川、佐藤、寺地

【内野手】

友杉、藤岡、中村奨吾、上田

石垣、宮崎、立松、小川、茶谷

【外野手】

藤原、西川、髙部、愛斗

山口、山本、和田

■ 宮崎県都城組　都城市営野球場

【投手】

澤村、美馬、唐川、東妻

西野、廣畑、大谷、西村

一條、岩下、益田、河村

坂井、廣池、澤田、国吉

本前、森、吉川、茨木、長島

【捕手】

田村、植田、柿沼、富山

【内野手】

池田、安田、大下、金田

ソト、勝又、谷村、松石

【外野手】

荻野、角中、ポランコ、石川慎吾

岡、髙野光海、藤田、マーティン

※ソト、ポランコは途中合流予定

◆ 2025年春季キャンプの日程

▼ 石垣島

場所：石垣市中央公園野球場

日程：2月1日（土）～2月16日（日）（休日　6、12日）

▼ 沖縄県糸満

場所：糸満市西崎総合運動公園

日程：2月18日（火）～2月24日（月（休日　21日）

▼ 宮崎

場所：都城市営野球場

日程：2月1日（土）～2月24日（月）（休日　4.8.12.17.21日）