ロッテは22日、2025年に開催するスペシャルイベントの日程が決まった発表した。
来場ゲストやグッズ付きチケットのアイテムなど、それぞれのイベント詳細は決まり次第発表する。
▼ 2025年スペシャルイベントの日程と概要
・2025 OPENING WEEK MARINES NATION：4月1日～3日オリックス戦、4日～6日楽天戦（計6試合）
・BLACK BLACK：4月11日～13日ソフトバンク戦（計3試合）
・から揚げ・餃子・ポテトフェス：5月5日～7日楽天戦、5月16日～18日日本ハム戦、5月23日～25日西武戦、5月27日～28日オリックス戦（計11試合）
※なお、5月5日、23日はビール半額デーを実施
・日本生命 セ・パ交流戦 2025：6月3日～5日巨人戦、6月10日～12日広島戦、6月13日～15日ヤクルト戦（計9試合）
・KOREAN NIGHT：6月27日～29日ソフトバンク戦（計3試合）
・BLACK SUMMER WEEK：7月11日～13日西武戦、7月19日～21日オリックス戦、7月29日～7月31日楽天戦、8月5日～7日ソフトバンク戦、8月9日～11日オリックス戦（計15試合）※7月31日楽天戦は東京ドーム開催
・マリーンズ夏祭：8月19日～21日楽天戦、8月22日～24日西武戦、8月29日～31日ソフトバンク戦（計9試合）