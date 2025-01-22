ヤクルトは22日、2025春季キャンプの参加メンバーを発表した。
春季キャンプ1軍・2軍の振り分けは以下の通り。
▼ 一軍参加メンバー（浦添）
＜投手＞
石山泰稚、清水昇、奥川恭伸、吉村貢司郎
星知弥、松本健吾、小川泰弘、ランバート
矢崎拓也、宮川哲、金久保優斗、バウマン
鈴木康平、下川隼佑、石川雅規、山野太一
荘司宏太、田口麗斗、石原勇輝、高橋奎二
長谷川宙輝
＜捕手＞
古賀優大、中村悠平、松本直樹
矢野泰二郎、橋本星哉
＜内野手＞
赤羽由紘、山田哲人、長岡秀樹、茂木栄五郎
オスナ、西村瑠伊斗、武岡龍世、伊藤琉偉
＜外野手＞
並木秀尊、西川遥輝、丸山和郁、サンタナ
沢井廉、濱田太貴、増田珠、岩田幸宏
▼ 二軍参加メンバー（西都）
＜投手＞
中村優斗、木澤尚文、高梨裕稔、大西広樹
小澤怜史、原樹理、竹山日向、阪口皓亮
丸山翔大、廣澤優、西舘昂汰、沼田翔平
西濱勇星、翔聖、山本大貴、山下輝
坂本拓己、佐藤琢磨
＜捕手＞
内山壮真、鈴木叶、中川拓真、松本龍之介
＜内野手＞
川端慎吾、北村拓己、北村恵吾、高野颯太
宮本丈、田中陽翔、村上宗隆、澤野聖悠
根岸辰昇
＜外野手＞
塩見泰隆、太田賢吾、モイセエフ
※参加メンバーが変更となる場合があります