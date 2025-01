SEVENTEEN・DINO「いつ体調が悪くなったり、どんなことが起こるかわからないですけど…」2025年の目標を語る

“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」(毎月第2週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。1月13日(月・祝)の放送では、新年最初の放送ということで「今年の目標」を語りました。DINO:生徒のみなさん、明けましておめでとうございます。DINO先生、授業前に書き初めをしました! 書いた言葉は「けんこう」。2025年は毎日健康で元気に過ごせればいいなと思います。1年を過ごしてみると、いつ体調が悪くなったり、どんなことが起こるかわからないですけども、それでも健康であればいいなと思っています。健康で楽しく過ごしたいので、健康という字を書いてみました。生徒のみなさん、今年もよろしくお願いします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/