阪神は2月1日から沖縄県で実施する「2025年春季キャンプ」のメンバーを発表した。発表されたメンバーは以下の通り。
◆ 宜野座キャンプメンバー
＜投手＞
ハビー・ゲラ、西勇輝、伊原陵人、ジョン・デュプランティエ
伊藤将司、門別啓人、才木浩人、畠世周
及川雅貴、村上頌樹、ニック・ネルソン、桐敷拓馬
茨木秀俊、大竹耕太郎、富田蓮、木下里都
石黒佑弥、岡留英貴、石井大智、川原陸
佐藤蓮、ジェレミー・ビーズリー、ホセ・ベタンセス
＜捕手＞
梅野隆太郎、坂本誠志郎、榮枝裕貴、中川勇斗
＜内野手＞
木浪聖也、大山悠輔、熊谷敬宥、佐藤輝明
小幡竜平、中野拓夢、山田脩也、髙寺望夢
ラモン・ヘルナンデス
＜外野手＞
森下翔太、近本光司、井上広大、井坪陽生
前川右京、豊田寛、野口恭佑
◆ 具志川キャンプメンバー
＜投手＞
岩崎優、岩貞祐太、西純矢、下村海翔
椎葉剛、今朝丸裕喜、髙橋遥人、漆原大晟
島本浩也、湯浅京己、津田淳哉、森木大智
鈴木勇斗、小川一平、松原快、伊藤稜
工藤泰成、早川太貴、アンソニー・マルティネス
＜捕手＞
町田隼乙、長坂拳弥、藤田健斗、嶋村麟士朗
＜内野手＞
渡邉諒、糸原健斗、戸井零士、佐野大陽
百﨑蒼生、植田海、原口文仁、川﨑俊哲
ジーン・アルナエス
＜外野手＞
島田海吏、楠本泰史、小野寺暖
福島圭音、スタンリー・コンスエグラ
※メンバー変更の可能性あり