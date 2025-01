ONE OK ROCK、TBSドラマ『御上先生』主題歌サプライズリリース

ONE OK ROCKが、2月21日にリリースするニューアルバム『DETOX』からの第二弾先行シングル「Puppets Can't Control You」をサプライズリリースした。

1月19日に放送されたTBS系日曜劇場『御上先生』初回放送のエンドクレジット映像と共にONE OK ROCKの新曲が流れ、直後、同ドラマの主題歌情報が解禁され、楽曲もリリースされることになった。今回の主題歌に対して、「この楽曲は、プロデューサーからのアツい想いと、このプロパガンダの世界の内側から自分達が起爆剤となってドラマと一緒に想いが届いてほしいという気持ちで、愛をもって提供させていただきました。このドラマを観て、そして曲を聴いて、今もう一度何が正しくて何が間違っているのかを皆さんが考え直すいいキッカケになっていただければ幸いです」とTakaもコメントしている。

また、このタイミングで来月リリースとなる、アルバム『DETOX』に収録される全トラックリスト、初回限定盤のDVDに収録される楽曲も解禁となった。

<リリース情報>

ONE OK ROCK

「Puppets Can't Control You」

配信中

https://oor.lnk.to/PCCY

ONE OK ROCK

New Album『DETOX』

2025年2月21日発売

初回限定盤(CD+DVD)/ WPZR-31045/6 / 4400円(税込)

通常盤(CD)/ WPCR-18719 / 3300円(税込)

https://bio.to/ONEOKROCK

https://OOR.lnk.to/DTXPu

<CD収録内容>※初回限定盤/通常盤共通

1. NASTY

2. Dystopia* (日本テレビ系『news zero』エンディングテーマ)

3. Tropical Therapy

4. Delusion:All (映画『キングダム 大将軍の帰還』主題歌)

5. Partys Over

6. Puppets Cant Control You* (TBS系 日曜劇場「御上先生」主題歌)

7. Tiny Pieces

8. This Cant Be Us

9. +Matter (アサヒスーパードライ CMソング)

10. C.U.R.I.O.S.I.T.Y. feat. Paledusk and CHICO CARLITO

11. The Pilot 3

*輸入盤、International Versionとは一部歌詞が異なったヴァージョンとなっております。

<DVD収録内容・初回限定盤のみ>

Studio Jam Session Vol. 6

1. Delusion:All

2. Tropical Therapy