中日は20日、春季キャンプメンバーの振り分けを発表した

復活を目指す柳裕也、大野雄大、新人では吉田聖弥、石伊雄太の2人、新加入の伊藤茉央、カイル・マラー、ジェイソン・ボスラー、育成の三浦瑞樹らが北谷組スタートとなった。

読谷組にはドラフト1位・金丸夢斗を始め、ベテランの大島洋平、高橋周平、祖父江大輔、今季7年目を迎える根尾昂などとなった。

なお、中田翔は2月6日に合流予定と発表されている。

▼ 北谷組

【投手】

橋本侑樹、柳裕也、髙橋宏斗、涌井秀章、大野雄大、仲地礼亜、森博人、松木平優太、伊藤茉央、勝野昌慶、梅野雄吾、吉田聖弥、清水達也、藤嶋健人、斎藤綱記、松山晋也、ウンベルト・メヒア、カイル・マラー、三浦瑞樹、岡田俊哉、近藤廉

【捕手】

石伊雄太、木下拓哉、宇佐見真吾、石橋康太

【内野手】

辻本倫太郎、オルランド・カリステ、村松開人、中田翔、福永裕基、石川昂弥、津田啓史、土田龍空、板山祐太郎、樋口正修

【外野手】

尾田剛樹、岡林勇希、ジェイソン・ボスラー、濱将乃介、上林誠知、細川成也

▼ 読谷組

【投手】

草加勝、岩嵜翔、梅津晃大、金丸夢斗、根尾昂、祖父江大輔、福敬登、福田幸之介、松葉貴大、土生翔太、高橋幸佑、有馬惠叶、井上剣也、石川翔、野中天翔、森山暁生、菊田翔友、ランディ・マルティネス

【捕手】

味谷大誠、加藤匠馬、山浅龍之介、日渡騰輝

【内野手】

田中幹也、高橋周平、森駿太、山本泰寛、クリスチャン・ロドリゲス、中村奈一輝、星野真生、川上理偉

【外野手】

大島洋平、ブライト健太、川越誠司、駿太（後藤駿太）、鵜飼航丞、加藤竜馬、福元悠真、カルロス・モニエル