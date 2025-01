Mrs. GREEN APPLE大森元貴「調子が悪かったり、『あれができなかった』みたいなことはあるけど…」受験生リスナーにエール

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。1月13日(月・祝)の放送では、大学入学共通テストを控える生徒(リスナー)を応援しました。私は高校3年の受験生です。試験が近付くにつれ焦りと不安が大きくなってきていますが、ミセスの音楽を聴いて、前向きに気持ちを保っています。特に「アポロドロス」の「不安を掛けないで 割って 突き抜けろ」という歌詞にすごく励まされていて、大好きです。今、私には明確な将来の夢がなく、何のために頑張っているのかわからなくなることが多いです。ですが、「辿り着く果てなんてあるかわからないけど感性に身を任せて」の歌詞のように、まずは進むだけ進んでみようと思います。3年間頑張って作り上げた実力が発揮できるように、最後まで諦めずにやり抜きます!大森:素晴らしい~!「アポロドロス」!!「不安を掛けないで 割って 突き抜けろ」と。“掛け”算、“割り”算にかかっていますけれども。若井:そうそう。よく元貴、言うよね。大森:言う! バンドを組んだときも「メンバーの数だけ掛け算になって、メンバーの数だけ割り算になるといいよね!」って話をしてたね。若井:そうそう! いいよね。大森:本当に、受験ってとってもセンシティブな内容というか、難しくて。電波に乗っけて「頑張れ」っていうのってめっちゃ簡単なんだが、なかなか難しくて。で、「すべてじゃないよ」っていうのも、そうでもないじゃない? みんなそこがすべてだと思って臨んでる一瞬があるわけだから、そこを否定したくなくて。だから、もう本当にやりたいようにやってほしいなって思います。とにかく、後悔とか「もっと、ああできたな……」って、どんだけうまくいっても起こることですから。調子が悪かったり「あれができなかった」みたいなことはあるけど、「とりあえず今日やったわ!」っていうのを積み重ねてほしいなと思う。で、大人になったときとかに、頑張ったこととか、逆にもう頑張れなかったことみたいなものがものすごく糧になる瞬間が来るから、絶対! って思うぞ。若井:そうだね!大森:じゃあ、この曲を流しましょう! Mrs. GREEN APPLEで……大森・若井:「アポロドロス」!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/