巨人は17日、2025年春季キャンプの各軍のメンバーを発表した。
ソフトバンクからFAで加入した甲斐拓也、昨季最多セーブのライデル・マルティネス、日米通算197勝の田中将大、新外国人のキャベッジ、DeNAを戦力外となり今季から加入した石川達也、新人ではドラフト3位の荒巻悠が一軍スタートとなった。ドラフト1位・石塚裕惺、同2位の浦田俊輔はファームスタートとなる。
▼ 一軍
【投手】
11 田中将大
15 大勢
17 西舘勇陽
19 山﨑伊織
20 戸郷翔征
29 グリフィン
31 赤星優志
33 ケラー
45 田中瑛斗
46 又木鉄平
49 バルドナード
58 船迫大雅
62 横川凱
63 泉圭輔
65 石川達也
66 平内龍太
91 堀田賢慎
92 マルティネス
97 井上温大
99 京本眞
【捕手】
10 甲斐拓也
24 大城卓三
27 岸田行倫
67 山瀬慎之助
【内野手】
2 吉川尚輝
5 門脇誠
6 坂本勇人
25 岡本和真
35 泉口友汰
40 中山礼都
55 秋広優人
60 荒巻悠
【外野手】
7 長野久義
8 丸佳浩
12 萩尾匡也
13 キャベッジ
42 ヘルナンデス
44 佐々木俊輔
50 オコエ瑠偉
51 浅野翔吾
＜二軍＞
【投手】
26 今村信貴
28 高橋礼
30 近藤大亮
36 馬場皐輔
41 中川皓太
47 森田駿哉
53 高梨雄平
57 宮原駿介
64 大江竜聖
001 菊地大稀
011 山田龍聖
020 戸田懐生
021 松井颯
023 田村朋輝
028 富田龍
【捕手】
22 小林誠司
37 郡拓也
94 喜多隆介
024 坂本達也
【内野手】
00 湯浅大
0 増田大輝
23 石塚裕惺
32 浦田俊輔
61 増田 陸
002 中田歩夢
【外野手】
38 岡田悠希
43 重信慎之介
59 若林楽人
009 笹原操希
013 ティマ
037 フルプ
051 舟越秀虎
▼ 三軍
【投手】
48 田中千晴
90 石田充冴
012 三浦克也
014 堀江正太郎
015 鈴木圭晋
016 千葉隆広
018 木下幹也
019 園田純規
026 吉村優聖歩
029 西川歩
030 吹田志道
034 森本哲星
035 ルシアーノ
041 黄錦豪
047 鴨打瑛二
054 直江大輔
063 花田侑樹
068 代木大和
077 石田隼都
【捕手】
006 坂本勇人
010 大津綾也
022 亀田啓太
【内野手】
004 村山源
005 田上優弥
007 宇都宮葵星
008 相澤白虎
025 竹下徠空
027 北村流音
【外野手】
003 鈴木大和
031 三塚琉生
033 平山功太
044 大城元