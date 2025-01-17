巨人の入団記者会見で阿部慎之助監督（右）と握手を交わす甲斐拓也捕手 (C)Kyodo News

　巨人は17日、2025年春季キャンプの各軍のメンバーを発表した。

　ソフトバンクからFAで加入した甲斐拓也、昨季最多セーブのライデル・マルティネス、日米通算197勝の田中将大、新外国人のキャベッジ、DeNAを戦力外となり今季から加入した石川達也、新人ではドラフト3位の荒巻悠が一軍スタートとなった。ドラフト1位・石塚裕惺、同2位の浦田俊輔はファームスタートとなる。

▼ 一軍

【投手】

11 田中将大

15 大勢

17 西舘勇陽

19 山﨑伊織

20 戸郷翔征

29 グリフィン

31 赤星優志

33 ケラー

45 田中瑛斗

46 又木鉄平

49 バルドナード

58 船迫大雅

62 横川凱

63 泉圭輔

65 石川達也

66 平内龍太

91 堀田賢慎

92 マルティネス

97 井上温大

99 京本眞

【捕手】

10 甲斐拓也

24 大城卓三

27 岸田行倫

67 山瀬慎之助

【内野手】

2　吉川尚輝

5　門脇誠

6　坂本勇人

25　岡本和真

35　泉口友汰

40　中山礼都

55　秋広優人

60　荒巻悠

【外野手】

7　長野久義

8　丸佳浩

12　萩尾匡也

13　キャベッジ

42　ヘルナンデス

44　佐々木俊輔

50　オコエ瑠偉

51　浅野翔吾

＜二軍＞

【投手】

26　今村信貴

28　高橋礼

30　近藤大亮

36　馬場皐輔

41　中川皓太

47　森田駿哉

53　高梨雄平

57　宮原駿介

64　大江竜聖

001　菊地大稀

011　山田龍聖

020　戸田懐生

021　松井颯

023　田村朋輝

028　富田龍

【捕手】

22　小林誠司

37　郡拓也

94　喜多隆介

024　坂本達也

【内野手】

00　湯浅大

0　増田大輝

23　石塚裕惺

32　浦田俊輔

61　増田　陸

002　中田歩夢

【外野手】

38　岡田悠希

43　重信慎之介

59　若林楽人

009　笹原操希

013　ティマ

037　フルプ

051　舟越秀虎

▼ 三軍

【投手】

48　田中千晴

90　石田充冴

012　三浦克也

014　堀江正太郎

015　鈴木圭晋

016　千葉隆広

018　木下幹也

019　園田純規

026　吉村優聖歩

029　西川歩

030　吹田志道

034　森本哲星

035　ルシアーノ

041　黄錦豪

047　鴨打瑛二

054　直江大輔

063　花田侑樹

068　代木大和

077　石田隼都

【捕手】

006　坂本勇人

010　大津綾也

022　亀田啓太

【内野手】

004　村山源

005　田上優弥

007　宇都宮葵星

008　相澤白虎

025　竹下徠空

027　北村流音

【外野手】

003　鈴木大和

031　三塚琉生

033　平山功太

044　大城元