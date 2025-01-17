DeNA・三浦大輔監督【写真・萩原孝弘】

　DeNAは17日、「2025 SPRING CAMP Supported by マルハニチロ」【A 班:宜野湾キャンプ、B 班:奄美キャンプ】に参加する選手を発表した。

　A班・B班の組み分けは以下の通り。

◆【A班:宜野湾キャンプ】2月1日（土）~2月24 日（振休・月）

＜投手＞

東克樹

竹田祐

伊勢大夢

大貫晋一

三嶋一輝

小園健太

山﨑康晃

坂本裕哉

吉野光樹

篠木健太郎

松本凌人

森唯斗

若松尚輝

松本隆之介

A.ジャクソン

浜地真澄

中川颯

石田裕太郎

R.ウィック

宮城滝太

岩田将貴

A.ケイ

堀岡隼人

Y.ディアス

庄司陽斗

＜野手＞

松尾汐恩

戸柱恭孝

山本祐大

東妻純平

九鬼隆平

林琢真

牧秀悟

Ｔ.オースティン

森敬斗

京田陽太

三森大貴

柴田竜拓

加藤響

井上絢登

知野直人

桑原将志

度会隆輝

佐野恵太

筒香嘉智

梶原昂希

蝦名達夫

◆【B班：奄美キャンプ】2月1日（土）～2月24日（振休・月）

＜投手＞

石田健大

徳山壮磨

入江大生

森下瑠大

佐々木千隼

森原康平

坂口翔颯

京山将弥

平良拳太郎

中川虎大

橋本達弥

深沢鳳介

草野陽斗

清水麻成

金渕光希

H.マルセリーノ

今野瑠斗

吉岡暖

笠谷俊介

＜野手＞

伊藤光

益子京右

上甲凌大

近藤大雅

石上泰輝

宮﨑敏郎

田内真翔

小笠原蒼

西巻賢二

粟飯原龍之介

高見澤郁魅

神里和毅

勝又温史

武田陸玖

関根大気

小針大輝