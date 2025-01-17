DeNAは17日、「2025 SPRING CAMP Supported by マルハニチロ」【A 班:宜野湾キャンプ、B 班:奄美キャンプ】に参加する選手を発表した。
A班・B班の組み分けは以下の通り。
◆【A班:宜野湾キャンプ】2月1日（土）~2月24 日（振休・月）
＜投手＞
東克樹
竹田祐
伊勢大夢
大貫晋一
三嶋一輝
小園健太
山﨑康晃
坂本裕哉
吉野光樹
篠木健太郎
松本凌人
森唯斗
若松尚輝
松本隆之介
A.ジャクソン
浜地真澄
中川颯
石田裕太郎
R.ウィック
宮城滝太
岩田将貴
A.ケイ
堀岡隼人
Y.ディアス
庄司陽斗
＜野手＞
松尾汐恩
戸柱恭孝
山本祐大
東妻純平
九鬼隆平
林琢真
牧秀悟
Ｔ.オースティン
森敬斗
京田陽太
三森大貴
柴田竜拓
加藤響
井上絢登
知野直人
桑原将志
度会隆輝
佐野恵太
筒香嘉智
梶原昂希
蝦名達夫
◆【B班：奄美キャンプ】2月1日（土）～2月24日（振休・月）
＜投手＞
石田健大
徳山壮磨
入江大生
森下瑠大
佐々木千隼
森原康平
坂口翔颯
京山将弥
平良拳太郎
中川虎大
橋本達弥
深沢鳳介
草野陽斗
清水麻成
金渕光希
H.マルセリーノ
今野瑠斗
吉岡暖
笠谷俊介
＜野手＞
伊藤光
益子京右
上甲凌大
近藤大雅
石上泰輝
宮﨑敏郎
田内真翔
蓮
小笠原蒼
西巻賢二
粟飯原龍之介
高見澤郁魅
神里和毅
勝又温史
武田陸玖
関根大気
小針大輝