2025シーズンスローガンは「キ！」に決定（球団提供）

　楽天は17日、2025シーズンのスローガン「キ！」を発表した。

　基本を大事に、気合を入れて、東北に歓喜を！という想いを込めて2025シーズンスローガンは「キ！」に決定。

　基本の「キ」、気合の「キ」、歓喜の「キ」

　各選手・ファンの本気、勇気、輝き、希望、期待、「キ」が付く様々な言葉を重ね合わせることで、楽天イーグルスの優勝への鍵、KEY（キー）に繋げていく。

◆ これまでのシーズンスローガン

2024年『いただき！』

2023年『鷲が掴む！』

2022年『譲らない！』

2021年『一魂（いっこん）日本一の東北へ』

2020年『NOW or NEVER いまこそ 日本一の東北へ』

2019年『RESTART! 日本一の東北へ』

2018年『日本一の東北へ』

2017年『Smart & Spirit 2017 東北・夢・再び』

2016年『Smart & Spirit 2016 夢と感動』

2015年『Smart & Spirit 2015 一致団結』

2014年『Smart & Spirit 2014 HEAT UP!!』

2013年『Smart & Spirit 2013 HEAT!』

2012年『Smart & Spirit 2012 ともに、前へ。』

2011年『Smart & Spirit 2011 真っすぐ』

2010年『Smart & Spirit 2010 Eagle Fire！』

2009年『Smart & Spirit 2009 「氣」～越えろ！～』

2008年『Smart & Spirit 2008 考えて野球せぃ！』

2007年『Think Hard,Win More.～考えろ。そして勝利を掴め！』

2006年『「無形の力」を養おう！』

2005年『Creative Baseball～東北から～』