楽天は17日、2025シーズンのスローガン「キ！」を発表した。
基本を大事に、気合を入れて、東北に歓喜を！という想いを込めて2025シーズンスローガンは「キ！」に決定。
基本の「キ」、気合の「キ」、歓喜の「キ」
各選手・ファンの本気、勇気、輝き、希望、期待、「キ」が付く様々な言葉を重ね合わせることで、楽天イーグルスの優勝への鍵、KEY（キー）に繋げていく。
◆ これまでのシーズンスローガン
2024年『いただき！』
2023年『鷲が掴む！』
2022年『譲らない！』
2021年『一魂（いっこん）日本一の東北へ』
2020年『NOW or NEVER いまこそ 日本一の東北へ』
2019年『RESTART! 日本一の東北へ』
2018年『日本一の東北へ』
2017年『Smart & Spirit 2017 東北・夢・再び』
2016年『Smart & Spirit 2016 夢と感動』
2015年『Smart & Spirit 2015 一致団結』
2014年『Smart & Spirit 2014 HEAT UP!!』
2013年『Smart & Spirit 2013 HEAT!』
2012年『Smart & Spirit 2012 ともに、前へ。』
2011年『Smart & Spirit 2011 真っすぐ』
2010年『Smart & Spirit 2010 Eagle Fire！』
2009年『Smart & Spirit 2009 「氣」～越えろ！～』
2008年『Smart & Spirit 2008 考えて野球せぃ！』
2007年『Think Hard,Win More.～考えろ。そして勝利を掴め！』
2006年『「無形の力」を養おう！』
2005年『Creative Baseball～東北から～』