乃木坂46井上和「内心、すごく焦っていました」5期生楽曲「相対性理論に異議を唱える」ミュージックビデオでの“ミス”を語る

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。1月7日(火)の放送では、37枚目シングル「歩道橋」に収録されている5期生楽曲「相対性理論に異議を唱える」のミュージックビデオを観ながら、見どころを解説していきました。井上:今回の授業は、先月12月8日(日)に公開された乃木坂46の5期生楽曲「相対性理論に異議を唱える」のミュージックビデオ(以下:MV)についての授業です! 生徒(リスナー)のみんなと一緒にMVを見ながら、私が解説をしていきます! ということで、皆さんもMVを再生する準備をお願いします。これから私が再生ボタンを押すので、私のスタートの合図に合わせて同時に再生ボタンを押してください! 準備はいいですか? せーの、スタート!井上:今回のMVは、とにかくロケーションがきれいすぎてめっちゃ良かったんですよね! 写真もいっぱい撮っちゃった♪ くるよくるよ……! うわぁ♡ (冒頭の)「私はずっと答えを求めている 私がなぜここにいるのか」というセリフを言う(岡本)姫奈の声がいいんですよ! 私、姫奈に何回か言っているんだけど、5期生のなかで姫奈の歌声だったり、声が結構好きなんです! 息が多めというか。――続いて2分26秒頃のシーンへ。井上:2分26秒あたりの姫奈が目を瞑るタイミングがめっちゃ好きで。姫奈が走っているところも、どことなくぎこちないのがかわいい♡ 緊張していたんだろうな~。あと個人的に、今回の楽曲の歌割りが一番好きです! みんな相性がいいというか、この(3分5秒頃の)さくたん(川﨑桜)との歌割りのところとかもかわいいんですよ♡――そして3分36秒頃のシーンへ。井上:夜になりました! ほかのメンバーもいろんなところで話しているから言うんだけど、夜の撮影は寒すぎて死んじゃうかと思って(笑)! 氷点下での撮影で、誰だったかな? 撮影の途中で「いま寝たら、私たち起きられないんじゃないか!?」って言ってたくらいだったんだけど、休みのあいだに(スタッフさんが)足湯とか温かい飲み物とかをたくさん用意してくれて、うれしかった~。そうそう! ここの間奏! 4分10秒あたりから間奏に入るんですけど、姫奈のダンスもいいし、みんなで止まっている瞬間もすごくきれいなんですよね。(加入して)3年が経って、みんなのアームがきれいになったというか、腕の動きがすごくきれいになったなと思って。あと、一番好きなシーンが4分44秒あたり! とにかく、スカートがめっちゃきれいなんですよ! しかも、衣装がグラデーションになっているから、より映えるというか。レコーディングの話になるんですけど、"ILOVEYOU ILOVEYOUILOVEYOU♪"って歌うところがめっちゃ気持ち良くて(笑)! 私の音域に合っていたからかもしれないけど、すごくノリノリで歌っていました。だからぜひ、カラオケに行ったときはノリノリで歌ってください!井上:そして、ラスト5分59秒あたりからの私を見てほしいです。6分4秒あたりで……気づきましたかね? 私の間違いというか……言わないと気づかないですよね(苦笑)。よくよく見てもらうと(5分59秒あたりでは)小川彩ちゃんと同じポーズをしているんですよ。でも本当は全員違うポーズなの。それなのに、間違えて小川彩ちゃんと同じポーズをしちゃっていて。私は冠ポーズなんですけど、手のひらが内側を向いているんじゃなくて、手の甲が内側に向いている冠ポーズって言ったらわかりやすいんですかね? でも、間違えてその冠ポーズをしてしまって"ヤベッ"と思って、6分4秒あたりからちょっとずつ戻し始めています(苦笑)。内心、すごく焦っていました。そんなミスをラストのラストにしてしまいました。――「相対性理論に異議を唱える」MV鑑賞が終了!井上:今回のMVはどうでしたか?"初めて観たよ"っていう方もいらっしゃるかもしれないし、"何回も観ているよ"っていう方もいらっしゃるかもしれませんが、すごく素敵なMVをつくっていただいたので、たくさん観てくださるとうれしいなと思います!