4s4ki、米EDMプロデューサーYULTRONと国境を横断したユニット結成

日本のハイパー・ポップシーンを切り拓き、ジャンルや国境を越えて国内外問わず注目を集める4s4kiが、アメリカのEDMプロデューサーYULTRONを迎えて、4s4ki×YULTRON名義で、4曲入りの配信EP『44th Dimension』を1月29日(水)にリリースすることを発表した。

作詞・作曲・編曲・トラックメイク・ライブパフォーマンスまで全てを1人でこなし、東京から世界に向けて新たなオルタナティブ・ポップスを発信している4s4ki。2024年10月4日にDÉ DÉ MOUSEやrinahamuなど国内の”友達たち”とCo-Writeした国内コラボEP『集合体大好病 / Collective Obsession』をリリース、同年12月4日は全曲4s4kiが作詞、作曲、編曲、トラックメイク、歌唱、パフォーマンス、プロデュースを行ったオール・セルフ・プロデュースEP『慈愛equal自愛』をリリースしハイパーポップシーンを中心に注目を集める中、配信EP第3弾となる『44th Dimension』のリリースが決定した。

配信EP『44th Dimension』は、アメリカ・LA出身のエレクロトミュージックプロデューサー/DJの”YULTRON”を迎え、4s4ki×YULTRON名義でリリースする海外コラボ作品。YULTRONは2021年に4s4kiが発表した楽曲「space coaster」でトラックのアレンジを担当しており、以来3年ぶりのコラボレーションとなる。ジャンルを縦横無尽に横断し、Co-Writeも積極的にすることで多様な価値観を取り入れる4s4kiだからこそできる「国境を横断したユニット結成」をコンセプトに制作したハイパーポップの最新型ともいうべき4曲が収録されている。

併せて、カバーアートも公開。ジャケットアートワークには、SNSで4万6千人のフォロワーを持つイラストレーター・龍心氏、前作『慈愛equal自愛』でCGデザインを担当した新進気鋭のクリエイターtovgo氏を起用。44次元にいる4s4ki、YULTRON、このユニットのために生まれた4s4kiと 世界を繋げる超能力猫のキャラクター”2RIMELIAN”の 2人+1匹によるチームを表現したデザインとなっている。

また、『44th Dimension』のリリース発表を受けて、2月から開幕する全国ツアーのキービジュアル、P収録の新曲を使用したライブ・ティザー映像も公開された。

2025年2月からは自身最大規模のワンマンツアー『4s4ki Oneman Live Tour 2025 ”4444年 ; C4”』も開幕する4s4ki。EPリリースの報せと共に、全国ツアーのキービジュアルも解禁。4s4kiの4年間の集大成でもある本ツアーを象徴するように、これまで立ってきたステージでのライブ写真を凝縮したビジュアルになっている。また、4s4ki公式YouTubeチャンネルでは、新EP『44th Dimension』より、「trance train」の楽曲の一部をいち早く聴くことができる、ライブ・ティザー映像も公開された。

<リリース情報>

4s4ki ×YULTRON

配信EP『44th Dimension』

2025年1月29日(水)リリース

https://lnk.to/44thdimension

=収録曲=

1. trance train / 4s4ki ×YULTRON

2. Cranky eyes / 4s4ki × YULTRON

3. you are gone but... / 4s4ki × YULTRON

4. you are gone but... (Ashfb2b remix)

<ライブ情報>

『4s4ki Oneman Live Tour 2025 ”4444年 ; C4”』

2月16日(日)北海道・cube garde

2月22日(土)愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

2月24日(月祝)福岡・evol

3月1日(土)宮城・space zero

3月9日(日)大阪・BIGCAT

3月11日(火)東京・Zepp Shinjuku

チケット:前売券 6000円(税込)

※オールスタンディング / 整理番号付き/ 未就学児入場不可 / 全会場ドリンク代別途必要

詳細はホームページをご確認ください。https://4s4ki.xyz

