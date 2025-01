宮世琉弥、吉野北人との撮影裏話を明かす「僕の好きなコーヒーや、いろいろ差し入れをしてくれて…」

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥(みやせ・りゅうび)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」(毎週水曜23:08頃~)。2025年1月8日(水)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介。2024年12月の活動を振り返りました。この記事では、映画「遺書、公開。」(1月31日公開)で共演した吉野北人さん(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)との撮影秘話を語ったパートを紹介します。ViVi2月号特別版、吉野北人くんとの特別版表紙おめでとうございます!(18歳)宮世:メッセージに書いてくれている「ViVi」は、2024年12月23日に発売された2025年2月号の特別版表紙ですね。

吉野北人くん(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)とツーショットで表紙を飾らせていただいております! どっちも"ViVi国宝級イケメンランキング"に入っている2人が表紙を務めているということで、表紙が破れないか最初は心配でしたが(笑)、破れずに済みました!この撮影はめちゃくちゃ楽しくて、リンクコーデもやっていますし、僕も出演させていただく北人くん主演の映画「遺書、公開。」(1月31日公開)についてもいろいろ喋ったので、「まだ見てないよ!」って方は、ぜひ見てください!「遺書、公開。」の裏話は……ずっと北ちゃんと喋っていましたね。北ちゃんが僕の好きなコーヒーだったり、いろいろ差し入れをしてくれて、めちゃくちゃテンション上がっていました。北ちゃんとは楽屋が近くて、お昼ご飯も一緒に食べに行って。撮影スタジオの外に出て、焼肉を食べに行きました! そういう思い出もありますね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/