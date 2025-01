eスポーツエンターテインメント「RAGE(レイジ)」は、エレクトロニック・アーツが主催するバトルロイヤルシューティングゲーム『Apex Legends』の世界大会「Apex Legends Global Series Year 4 Championship(以下ALGS - Championship)」を2025年1月29日から配信する。

「ALGS」は、3人1組のチームバトル形式のバトルロイヤルシューティングゲーム『Apex Legends』の世界最高峰を決めるeスポーツ大会。その年間王者を決定するChampionshipは、世界中から選ばれた40チームが参加。ALGS史上初のアジア開催となる大和ハウス プレミストドームで開催され、賞金総額は200万ドル(約3.1億円)にのぼる。

大会期間は5日間。日本韓国地域のAPAC Northからは「FNATIC」「Meteor」「GHS Professional」「REIGNITE」「Crazy Raccoon」「ENTER FORCE.36」が出場する。

【スケジュール】



1月29日(水)

GROUP STAGE - A vs B

GROUP STAGE - C vs D

GROUP STAGE - B vs D



1月30日(木)

GROUP STAGE - A vs C

GROUP STAGE - B vs C

GROUP STAGE - A vs D



1月31日(金)

ELIMINATION BRACKET - ROUND 1



2月1日(土)

WINNERS BRACKET

ELIMINATION BRACKET - ROUND 2



2月2日(日)

FINALS