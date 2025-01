イングランドサッカー協会(FA)は12日、FAカップ4回戦の対戦カードを発表した。

1871年に創設され、世界最古のカップ戦として知られるFAカップには、FAに登録されているすべてのクラブが出場可能。3回戦からはプレミアリーグ(1部)とチャンピオンシップ(2部)のクラブが参戦しており、12日の時点で32試合中28試合が行われた。

3回戦の4試合が未消化という状況ながら、FAは12日に予定されていた全試合が終了した時点で、4回戦の抽選会を開催した。昨シーズンの大会覇者であり、3回戦ではアーセナルとのPK戦にまで突入する“死闘”を制したマンチェスター・ユナイテッドは、同じくプレミアリーグに身を置くレスターと激突。昨季はファイナルの舞台で涙を飲んだマンチェスター・シティは、「レイトン・オリエントvsダービー・カウンティ」の勝者と対戦する。

プレミアリーグで首位を走っており、日本代表MF遠藤航が所属するリヴァプールは、チャンピオンシップに身を置くプリマス・アーガイルの本拠地に乗り込む。MF三笘薫が所属するブライトンは、プレミアリーグで4位につける強豪のチェルシーと対戦する。

そのほか、MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレス、DF菅原由勢が所属するサウサンプトン、MF田中碧が所属するリーズ、FW大橋祐紀が所属するブラックバーン、MF坂元達裕が所属するコヴェントリー、MF瀬古樹が所属するストーク、MF岩田智輝とFW横山歩夢が所属するバーミンガムが、4回戦に参戦する。

FAカップ4回戦の対戦カードは以下の通り。

◆FAカップ4回戦・対戦カード

マンチェスター・ユナイテッド(1部) vs レスター(1部)

リーズ(2部) vs ミルウォール(2部)orダゲナム・アンド・レッドブリッジ(5部)

ブライトン(1部) vs チェルシー(1部)

プレストン(2部)orチャールトン(3部) vs ウィコム・ワンダラーズ(3部)

エクセター・シティ(3部) vs ノッティンガム・フォレスト(1部)

コヴェントリー(2部) vs イプスウィッチ(1部)

ブラックバーン(2部) vs ウルヴァーハンプトン(1部)

マンスフィールド・タウン(3部)orウィガン(3部) vs フルアム(1部)

バーミンガム(3部) vs ニューカッスル(1部)

プリマス・アーガイル(2部) vs リヴァプール(1部)

エヴァートン(1部) vs ボーンマス(1部)

アストン・ヴィラ(1部) vs トッテナム(1部)

サウサンプトン(1部) vs バーンリー(2部)

レイトン・オリエント(3部)orダービー・カウンティ(2部) vs マンチェスター・シティ(1部)

ドンカスター・ローヴァーズ(4部) vs クリスタル・パレス(1部)

ストーク(2部) vs カーディフ・シティ(2部)

