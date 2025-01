現役弁護士芸人・こたけ正義感「ご飯とトイレ以外はずっと勉強」受験生時代を振り返る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃~)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜~金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。1月の特別コーチは、現役弁護士芸人「こたけ正義感」さんが担当。この記事では1月3日(金)放送の模様を紹介します。1986年生まれ、京都府出身のこたけさん。2009年に香川大学法学部を卒業後、立命館大学法科大学院を修了。愛媛県での司法修習を経て2012年に東京弁護士会に登録。現在は現役弁護士芸人という肩書で、ピン芸人として活動中です。「R-1グランプリ2023」では復活ステージで視聴者投票1位となり、ファイナリストに選ばれました。アンジー教頭:1月の特別コーチは国立・香川大学法学部、立命館大学大学院出身の現役弁護士芸人! こたけ正義感先生~!こたけ先生:受験生のみなさん、こんばんは! 1月の特別コーチ、こたけ正義感です! お願いします!アンジー教頭:こたけ正義感先生と言えば法律をいじるフリップネタでR-1グランプリ決勝に進出されていたり、芸人としての活躍が多い印象ですが、弁護士としての活動もけっこう多いですか?こたけ先生:そうですね。去年はけっこう大きな事件に関わらせてもらったりして、弁護士としての活動もありましたね。アンジー教頭:どちらも本業だと思うんですけど、(芸人と弁護士の)切り替えってどうやってやってるんですか?こたけ先生:やっぱり切り替えが難しいです。裁判終わりのお笑いライブとかもあったりするんで……。アンジー教頭:すごいタイミングにある(笑)。こもり校長:最初に大学名の紹介もありましたけども、学生時代からかなり勉強はされてましたか?こたけ先生:そうですね。大学受験もしましたし、やっぱり僕のなかでは司法試験が人生の一大イベントっていうのはあるでしょうね。こもり校長:やっぱり相当勉強漬けの日々だったんですかね?こたけ先生:最後の2年間は1日に10時間、11時間、12時間とかやってましたね。2年間、孤独な戦いしてましたよ。アンジー教頭:すごい。毎日それを続けるのって精神力だけじゃなく、体力も必要だし。こもり校長:試験当日は今でも覚えてますか?こたけ先生:はっきり覚えていますね。アンジー教頭:やっぱり緊張とかってありましたか?こたけ先生:緊張はもちろんしますけど、それは全受験生がしていることなんで、「別に自分だけが緊張してるわけじゃないな」と思いながらやっていました。こもり校長:2年間、どういう生活サイクルだったんですか?こたけ先生:僕は学校の近くに実家があったんで、朝起きて勉強して、朝ご飯食べて学校に行って。学校で勉強したらお昼ご飯食べて、また勉強して。ご飯とトイレ以外はずっと勉強してる感じでした。こもり校長:やっぱりそれぐらい気合入れなきゃ、手に入れたいものは手に入らないっていうことだね。こたけ先生:あれはあれで青春だったな、とは思いますけどね。こもり校長:こたけ正義感先生。今日から1ヵ月間、共通テストもあるこの大事な月、受験生のためによろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/